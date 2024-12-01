Düzce'de 2 bin yıllık tiyatro bileti bulundu

DHA

Anadolu'nun her köşesinden tarih fışkırıyor.

Batı Karadeniz’in tek antik tiyatrosu olma özelliğini taşıyan Konuralp bölgesindeki Konuralp Antik Tiyatrosu’nda tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışmaları devam ediyor.

2 BİN YILLIK TİYATRO BİLETİ

Kazılar çerçevesinde yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen ve pişmiş topraktan yapılan, üzerinde Roma rakamı ile V (5) yazan, ön yüzeyinde ise siyah firniş üzerinde kazıma tekniğinde gül motifi bulunan tiyatro bileti ile Dionysos heykeli asa başı Thyrsus bulundu.

"EN BÜYÜK BULUNTUMUZ"

Konuralp Müze Müdürü İhsan Aslan, eserlerin 2 gün önce bulunduğunu belirterek, “İlk eserimiz tiyatro bileti. Çapı 2,3 santim, kalınlığı ise 0,3 santim olan bu tiyatro biletinin ön yüzünde siyah firniş üzerinde kazıma tekniğinde gül motifi işlendiği görülmektedir. Arka yüzeyinde oturma sıra alanını işareti 5 olarak göstermektedir.

Pişmiş topraktan yapılmış yuvarlak para formundaki tiyatro biletinin Erken Roma Dönemi’ne ait olduğu, burada oyunların oynandığını ve oyunlarda bilet kesildiğini gösteriyor. Yine bir Afrodit heykelciği ile karşılaştık.

Arles tipindeki gibi vücut alt bölümünün bir himationla sarılı, himationun göbek bölgesinde tomarlanarak sol eli ile giysisini tuttuğu görülmektedir.

En büyük buluntumuz ise Thyrsus, antik Yunan ve Roma mitolojisinde özellikle şarap ve eğlence tanrısı Dionysos ile ilişkilendirilen sembolik bir rezene dalından asanın baş kısmıdır. Thyrsus, uzun bir sopa üzerine bağlanmış enginar, kozalak ve sarmaşık ya da asma dallarıyla süslenmiş bir asadır” ifadelerini kullandı.