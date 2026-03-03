Ege Üniversitesi’nde dünyanın en küçük kitabı ve en hafif kâğıdı sergileniyor

Türkiye’nin bu alandaki ilk müzesi olan İzmir’deki Ege Üniversitesi Kâğıt ve Kitap Sanatları Müzesi, sahip olduğu zengin koleksiyonla ziyaretçilerini kâğıdın serüveni ve kitabın sanatla buluştuğu noktaları keşfetmeye davet ediyor. Müze, bünyesinde dünyanın en küçük kitabı, en hafif kâğıdı ve 38 ülkenin bitkilerinden üretilen dünya haritası gibi nadide eserleri barındırıyor.

Müze Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Seda Ağırbaş, şunlar söyledi:

Müzedeki her eser kendi hikâyesine sahip. Ziyaretçiler ‘One World’ projesi kapsamında hazırlanan Dünya Haritası’na büyük ilgi gösteriyor. Bu eser, 38 ülkeden 42 sanatçının kendi coğrafyalarındaki bitkilerden yaptığı el yapımı kâğıtlarla birleştirilmiş ve 2012’de müzemize bağışlanmıştır.

MİKROSKOBİK BOYUTTAKİ DÜNYANIN EN KÜÇÜK KİTABI

Müzenin en ilgi çekici eserlerinden biri ise 2,4x2,9 mm ölçülerindeki mikroskobik kitap. Dr. Ağırbaş, şu ifadeleri kullandı:

Bu minik kitap Joschua Rechert tarafından mikroskop altında hazırlanmış. Her sayfasında alfabenin renkli harfleri yer alıyor ve Türkiye’de yalnızca müzemizde sergileniyor.

"SÖZ UÇAR, YAZI KALIR"

Dr. Ağırbaş, kâğıdın ve yazının insanlık tarihindeki kalıcılığına dikkat çekerek, dijitalleşen dünyada bile yazılı kültürün önemini vurguladı:

Tarih boyunca papirüs, parşömen ve deri üzerine yazı yazıldı. Dijital veya kâğıt fark etmez; kalıcı olan yazıdır. Çünkü söz uçar, yazı kalır.