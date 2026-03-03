'Müslüm Baba' vefatının 13. yılında dualarla anıldı

Tedavi gördüğü hastanede 3 Mart 2013’te kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Müslüm Gürses için vefatının 13’üncü yıl dönümünde, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anma programı düzenlendi.

Sabah saatlerinden itibaren mezarlığa gelen hayranları, Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti. Mezar başında toplanan kalabalık, uzun süre alandan ayrılmadı. Duygusal anların yaşandığı program, yapılan duaların ardından sona erdi.

"EN ACI GÜNÜMÜZ"

Sanatçıya benzerliğiyle dikkat çeken Yılmaz Tunç, her yıl anma programına katıldığını belirterek şunları söyledi:

Bugün değil, biz her zaman buradayız. Acımız hâlâ çok derin. 13 yıl geçmesine rağmen unutmadık, unutturmayacağız. Müslüm Baba sevgiyi, merhameti ve vicdanı bize hissettirdi. En acı günümüz. Akın akın insanlar buraya geliyor.

JAPONYA'DAN ANMAYA GELDİ

Anma programına Japonya’dan katılan Kadir Doğan ise sanatçının müziğinin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti:

Buraya anma programı için Japonya’dan geldim. Müslüm Baba bizim için çok değerli bir sanatçı. Onun müziği farklı; adeta acıyı notalara döküyor. Babam bana bu sevgiyi aşıladı, bu yüzden Müslümcüyüm.

Sanatçının Almanya’daki eski menajeri Mesut Kaya da Gürses’in kişiliğine vurgu yaparak, “Çok iyi ve dostane bir insandı. İki haftada bir pazar günleri gelip duamızı ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sevenleri, 'Müslüm Baba'yı eserleri ve bıraktığı izlerle yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.