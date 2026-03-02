Arabeskin unutulmaz sesi 'Müslüm Baba' Şanlıurfa’daki müzede anılıyor

Arabesk müziğin güçlü yorumuyla hafızalara kazınan ve hayranlarının “Müslüm Baba” diye andığı Müslüm Gürses, 3 Mart 2013’te İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Sanatçının anısını yaşatmak amacıyla 1 Ekim 2013’te, Şanlıurfa’da Müslüm Gürses Müzesi kapılarını açtı.

Yaklaşık 5 yıl önce Karaköprü Belediyesi tarafından yaptırılan Yaşam Parkı’ndaki yeni yerine taşınan müze, o tarihten bu yana ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

BAL MUMUNDAN HEYKELDEN SAHNE KOSTÜMLERİNE

Müzede, sanatçının bal mumundan heykeli ziyaretçileri karşılarken; taş plakları, kasetleri, müzik aletleri ve aldığı ödüller sergileniyor.

Ayrıca çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğraflar, sahne kıyafetleri, ayakkabıları ve çeşitli kişisel eşyalar da müzede yer alıyor. Sanatçının eşi Muhterem Nur tarafından bağışlanan hatıralar da koleksiyonun önemli parçaları arasında bulunuyor.

YILDA 25 BİN ZİYARETÇİ

Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Müslüm Gürses’i vefatının 13. yılında rahmetle andıklarını belirterek, sanatçının sadece Türkiye’ye değil, tüm dünyaya mal olmuş bir değer olduğunu söyledi.

Müzenin her yıl yaklaşık 25 bin ziyaretçiyi ağırladığını ifade eden Çiftçi, ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığını dile getirdi. Gürses’in sanatının derin anlamlar taşıdığını vurgulayan Çiftçi, “Sanatı halk içindi, sevda içindi. Kendisi biyolojik olarak baba olmadı ama manevi anlamda milyonların ‘babası’ oldu.” dedi.

"ŞARKILARIYLA BÜYÜDÜK"

Müzeyi ziyaret eden hayranlarından Mehmet Demir ise Gürses’in şarkılarıyla büyüdüklerini belirterek, ziyaret sırasında duygulandığını söyledi.

“Onun şarkıları hayatımızın bir parçasıydı. Çocuğu olmadı ama o herkesin babasıydı.” diyen Demir, sanatçıyı rahmet ve özlemle andıklarını ifade etti.

Kendine özgü yorumu ve derinlikli şarkı sözleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Müslüm Gürses’in anısı, memleketi Şanlıurfa’daki müzede yaşamaya devam ediyor.