Trabzonlu esnaftan dizi seti

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yaşayan Yasin Çağlar Eyüboğlu, üniversite yıllarında başladığı sinema hayalini aradan geçen zamana rağmen unutmadı. Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde okurken bağımlılıkla mücadele konulu bir senaryo kaleme alan Eyüboğlu, çeşitli nedenlerle eğitimini son sınıfta bırakmak zorunda kaldı.

Farklı bir alanda eğitimine devam eden Eyüboğlu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi Programı’ndan 2022 yılında mezun oldu. Ardından memleketine dönerek aile mesleği olan fırıncılığa başladı.

TRAFİK KAZASI, HAYALİNİ YENİDEN CANLANDIRDI

Geçen yıl geçirdiği trafik kazası sonrası bir süre evde istirahat eden Eyüboğlu, bu süreçte kız kardeşiyle birlikte 11 yıl önce yazdığı senaryoyu yeniden ele aldı. Metni güncelleyip son halini verdikten sonra dizi çekme kararı aldı.

Fikrini ilçedeki esnaf arkadaşlarıyla paylaşan Eyüboğlu, üniversite öğrencilerinin de desteğiyle kolları sıvadı. Teknik altyapının oluşturulmasının ardından yaklaşık 5 ay önce “Tedirgin” adlı dizinin çekimlerine başlandı.

66 FARKLI MEKANDA ÇEKİM

Sekiz bölüm olarak planlanan dizi, ilçe merkezi ve Trabzon’da toplam 66 farklı mekânda çekildi. Çekimler, tamamen kendi imkânları ve sponsor desteğiyle gerçekleştirildi.

Kurgu sürecinin yaklaşık bir ay içinde tamamlanması planlanırken dizinin, yakın zamanda YouTube üzerinden izleyiciyle buluşturulması hedefleniyor.

Henüz yayımlanmamış olmasına rağmen sosyal medyada dikkat çeken dizi, kamera arkasında yaşanan aksiliklerin paylaşılmasıyla 10 bine yakın takipçiye ulaştı.

BAĞIMLILIK VE MAFYALAŞMA TEMASI

Dizide madde bağımlılığı ve mafyalaşma gibi toplumsal sorunlar işleniyor. Eyüboğlu, amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, “İlçemizde büyük bir işe imza attık. Güzel bir hikâye ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz.” dedi.

Sette görev alan ve rol üstlenen 12 kişilik ekibin tamamı esnaftan oluşuyor.

"İMKANSIZLIKLAR BİZİ DAHA ÇOK KENETLEDİ"

Dizide rol alan ve baba mesleği perdeciliği sürdüren Mustafa Turan, amatör olarak tiyatroyla ilgilendiğini belirterek, projeye Eyüboğlu’na duyduğu güvenle katıldığını söyledi.

İmkânların sınırlı olmasına rağmen ortaya beklenenden daha iyi bir iş çıktığını dile getiren Turan, “İmkânsızlıklar insanları birbirine bağlıyor. Ekip olarak buna çok inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN BİR OKUL OLDU"

Dizide mafya babasının madde bağımlısı oğlunu canlandıran emlakçı Batuhan Yıldırım ise ilk oyunculuk deneyimini bu projede yaşadığını anlattı. Çekimler sırasında özellikle limanda 9 saat süren sahneyi unutamadığını belirten Yıldırım, “Bizim için büyük bir okul oldu. Yorulduk ama herkes birbirinin eksiğini kapattı.” dedi.

Görüntü yönetmenliğini üstlenen Yunus Emre Eyüboğlu da başlangıçta projeye şaşırdığını ancak zamanla inancının arttığını ifade etti. Kendi ekipmanlarını kullanarak işe başladıklarını, sponsor desteği geldikçe teknik donanımı güçlendirdiklerini aktardı.

Vakfıkebirli esnafların ortak emeğiyle hayata geçirilen “Tedirgin”, amatör ruhla başlayan bir girişimin dayanışma ve azimle nasıl bir projeye dönüştüğünü gözler önüne seriyor.