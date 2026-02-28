Filistin Film Günleri, kapılarını 6-8 Mart arasında açacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sinema Salonları Yatırımcıları Derneği (SİSAY) iş birliğinde düzenlenen Filistin Film Günleri, 6-8 Mart'ta Türkiye genelindeki sinema salonlarında eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6-8 Mart'ta Türkiye genelindeki sinema salonlarında eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek Filistin Film Günleri'nde Oscar ödüllü ve Oscar'a aday üç yapım gösterilecek.

Bakanlık, Filistin Film Günleri ile Filistin'e ilişkin kültürel bir etkinliği ülke çapında yaygınlaştırarak tüm Türkiye'yi ortak bir hafıza ve dayanışma zemininde buluşturacak.

"GİDECEK YER YOK"

Bilet fiyatının 120 lira olarak belirlendiği etkinlikte gösterimler arasında Batı Şeria'daki Masafer Yatta bölgesinde yaşayan Filistinli bir topluluğun yerlerinden edilmesini ve verdikleri direnişi konu alan Gidecek Yer Yok (No Other Land) filmi bulunuyor. Film, 97. Akademi Ödülleri'nde En İyi Belgesel dalında Oscar kazandı.

"HİND RAJAB'IN SESİ"

Altı yaşındaki Hind Rajab'ın çatışmalar sırasında yaptığı yardım çağrısını merkeze alan yapım Hind Rajab'ın Sesi (The Voice of Hind Rajab) filmi de seyirciyle buluşacak. Gazze'de yaşanan gerçek bir olayın anlatıldığı film, 98. Akademi Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film dalında aday gösterildi.

"SENDEN GERİYE KALAN"

Filistinli bir ailenin üç kuşak boyunca yaşadığı travmaları ve umut arayışını anlatan Senden Geriye Kalan (All That's Left of You) da izleyiciyle buluşacak. Cherien Dabis'in yönettiği film, En İyi Uluslararası Film dalında Ürdün tarafından Oscar'a aday adayı olarak gösterilmişti.



