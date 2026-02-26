Samsun’da asırlık çitlembik ağacı için koruma çağrısı

Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Akören Mahallesi’nin tarihi kimliğinin bir parçası olan çitlembik ağacı, geniş gövdesi ve içi boş kovuğuyla dikkat çekiyor. Her yıl verdiği yemişlerle mahalleye renk katan ağaç, asırlık geçmişiyle bölge sakinleri için büyük önem taşıyor.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Ağacın korunması için yetkililere seslenen 76 yaşındaki Kemal Toprak, ağacın tarihine değinerek şunları söyledi:

Bu ağacın ne zaman dikildiğini, kaç yaşında olduğunu kimse bilmiyor. Büyüklerimizden duyduğumuza göre yüz yılın üzerinde. Mahallemizin ve camimizin simgesi. Yetkililerin gelip bu ağacı incelemesini ve koruma altına almasını istiyoruz.

KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRAS

Vatandaşlar, asırlık ağacın sahipsiz kalması nedeniyle kesilme tehlikesi bulunduğuna dikkat çekiyor. Ağacın sadece mahalle sakinleri için değil, bölgenin kültürel ve doğal mirası açısından da korunması gerektiğini vurguluyorlar.