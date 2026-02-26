'Yaşayan İnsan Hazinesi' Osman Kırca: Cura bir kültür taşıyıcısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen “Yaşayan İnsan Hazinesi” ödülü, 20 Ocak’ta Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Üç telli bağlamanın (cura) önemli temsilcilerinden Osman Kırca, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Törende “Antalyalı, Antalya Kaş Çavdır köyünden” anonsuyla sahneye davet edildiğini anlatan Kırca, o an yaşadığı gururu “tarifsiz bir sevinç” sözleriyle ifade etti.

ÖKSÜZ BÜYÜDÜ, CURA HAYAT ARKADAŞI OLDU

Osman Kırca, annesini 6 yaşındayken kaybettiğini, genç yaşta hayatla mücadele ettiğini anlattı. Cura ile 1973 yılında, 17 yaşındayken tanıştığını belirten usta sanatçı, o yıllarda bağlamaya ulaşmanın ve tel bulmanın dahi zor olduğunu söyledi.

“Babam bağlamayı elletmezdi ama vazgeçmedim” diyen Kırca, cura için “Canım sıkıldığında, sinirlendiğimde onunla dertleşirim. O benim hayat arkadaşım oldu” ifadelerini kullandı.

"CURA BİR KÜLTÜR TAŞIYICISI"

Yörük kültürünün müziğini yıllardır sahneye taşıyan Kırca, üç telli curanın sıradan bir enstrüman olmadığını vurguladı:

Bu cura göçlerde, yollarda çalınan; insanları bir araya getiren bir kültür taşıyıcısı. Bir dönem unutulma tehlikesi yaşadı. Şimdi gençlerin öğrenmesi ve sahip çıkması beni çok mutlu ediyor.

Yaklaşık 50 yıllık sanat hayatında hem Türkiye’de hem de yurt dışında curayı tanıttığını belirten Kırca, akademik çalışmalara katkı sunduğunu ve İstanbul’da 150 öğrenciye eğitim verdiğini aktardı.

"BU SAZ BANA YOL GÖSTERDİ"

Curanın kendisine sadece müzik değil, bir hayat disiplini kazandırdığını dile getiren Kırca, enstrümanın kendisini “kötü yollardan uzak tuttuğunu” ifade etti.

Güney Kore’den Ankara’ya uzanan sanat yolculuğunda pek çok dost kazandığını belirten usta sanatçı, “Cumhurbaşkanımızın elinden ödül almak büyük bir onur. Bu ödül, yıllardır yaşattığımız geleneğin değer gördüğünün göstergesi.” dedi.

Törenin ardından çok sayıda tebrik telefonu aldığını anlatan Kırca, bazı dostlarının duygulanarak kendisini aradığını söyledi: "Bu kadar insanın sevinci, benim için en büyük mutluluk."