Fotoğrafçı Isabel Munoz’un İspanya'da Göbeklitepe sergisi

Haber Merkezi

Dünyanın en eskiilerinden olan insanlığın başladığı yer olarak bilinen Göbeklitepe İspanya'da. Dünyaca ünlü fotoğrafçı İsabel Munoz kadrajından oluşan fotoğraflar ziyarete açıldı.

Tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken Göbeklitepe, 2 Temmuz 2018'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi. Yapılan koruma çatısı ve çevre düzenlemesinin ardından Göbeklitepe'nin resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 8 Mart 2019'da yapıldı.

UNESCO LİSTESİNDE

UNESCO ile dünyaya açılan Göbeklitepe'ye yerli ve yabancı turistlerin ilgisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe yılı" ilan etmesiyle arttı.

Güneydoğu turlarının önemli uğrak noktası haline gelen ören yerini, açılışından bu yana 2 milyon 551 bin 535 kişi ziyaret etti.

19 OCAK'A KADAR DEVAM EDECEK

Pera Müzesi’nin geçen yıl Isabel Muñoz’un Göbeklitepe ve çevresindeki arkeolojik alanları çektiği fotoğraflarından oluşan Isabel Muñoz: Yeni Bir Hikâye-Göbeklitepe ve Çevresinden Fotoğraflar sergisi İspanya’da... İspanya Ulusal Antropoloji Müzesi’nde Una Nueva Historia / Yeni Bir Tarih adıyla yarın açılacak sergi 19 Ocak’a kadar sürecek.