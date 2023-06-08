Fransa merkezli dünyaca ünlü sanat galerisi Bodrum’a geliyor Tüm dünyada ses getiren sergilere ev sahipliği yapan Fransa merkezli galeri Perrotin, bu yaz Bodrum’daki sanat etkinliklerini zirveye taşıyacak. Bu kapsamda ‘French Delights’ sergisi sanatseverlerle buluşacak.

DHA

Bodrum Loft, 1 Temmuz Cumartesi günü dünyaca ünlü Perrotin galerisinin 'French Delights' sergisine ev sahipliği yapacak. Küratörlüğünü Selcan Atılgan’ın üstleneceği sergide 11 sanatçının 17 farklı eseri yer alacak.

Bodrum’da Göltürkbükü ile Torba arasındaki Demirbükü Koyu’nda yer alan Bodrum Loft, geçen yıl Almanya merkezli KÖNİG Galerie’nin sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmıştı.

Yaz sonuna kadar ziyaret edilebilecek

Yaz sonuna kadar ziyaret edilebilecek French Delights sergisi, sanat ve tatil tutkunları bir araya getirirken, doğanın içerisinde sanat keşfi ile farklı bir deneyimi de yaşatacak.

11 Sanatçının 17 farklı eseri bulunacak

Küratörlüğünü Artsa Danışmanlık’ın kurucusu Selcan Atılgan’ın üstlendiği sergide 11 sanatçının 17 farklı eseri yer alacak. Sergi, izleyicilere hem yerel hem de uluslararası sanatçıların farklı bakış açılarını, yaratıcı yaklaşımlarını ve tekniklerini keşfetme fırsatı sunacak.