Göbeklitepe'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen çok sayıda ziyaretçi, Göbeklitepe'de neolitik döneme ait, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşları ve tapınak kalıntılarını görme fırsatı buldu.

Burada fotoğraf çektiren ziyaretçiler, ören yerinin yapısı ve barındırdığı eserler hakkında bilgiler edindi.

Ziyaretçilerden Ali Saz, ailesiyle ilk kez Göbeklitepe'yi ziyarete geldiğini belirterek, "Burası gayet güzel bir yer ve heyecanlandık. Herkesin burayı görmesini isterim" dedi.

ZİYARETÇİLERDEN BÜYÜK BEĞENİ

Ankara'dan gelen 4. sınıf öğrencisi Elif Yıldırım ise tur kapsamında geldikleri Şanlıurfa'da Göbeklitepe'yi ziyaret ettiklerini ve çok beğendiğini söyledi.