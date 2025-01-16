Grammy ödüllü Diana Krall, 10 yıl sonra İstanbul'da konser verecek

AA

Diana Krall, 1 Kasım'da İstanbul'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Hayranlarının merakla beklediği konser, Epifoni organizasyonu ve All Things Live Middle East iş birliğiyle düzenleniyor. Konserin biletleri, 22 Ocak'tan itibaren satışa çıkacak.

Kendine has tarzıyla caz, pop ve bossa nova türlerini harmanlayan Krall, dünya çapında milyonlarca albüm satışına imza attı. Kanadalı caz vokalisti ve piyanist Diana Krall, İstanbul’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda sahne alacak.

Etkinlik, Epifoni organizasyonu ve All Things Live Middle East iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Krall’ın Türkiye’deki hayranları, 10 yıl aradan sonra sanatçıyı yeniden dinleme şansı bulacak.

Sanatçının uzun zamandır beklenen konserinin biletleri, 22 Ocak’tan itibaren satışa sunulacak. Organizasyon yetkilileri, büyük bir ilgi beklediklerini belirtiyor.

CAZ VE POPUN ÖZGÜN İSMİ

Diana Krall, caz müziğine getirdiği özgün yorumuyla tanınıyor. Kendine has tarzında caz, pop ve bossa nova türlerini bir araya getiriyor. Sanatçı, bugüne kadar dünya çapında milyonlarca albüm satışı gerçekleştirdi. Albümlerindeki başarıları ve canlı performansları, onu caz müziğinin ikonik figürlerinden biri haline getirdi.

HAYRANLARIYLA BULUŞACAK

Krall, son yıllarda dünya turneleriyle büyük ses getiren performanslar sergiledi. 1 Kasım’daki İstanbul konseri, Türkiye’deki caz müziği tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Diana Krall, konserinde sevilen eserlerinin yanı sıra hayranlarını şaşırtacak sürpriz şarkılar da seslendirecek.

Caz müziğinin unutulmaz bir gecesine tanıklık etmek isteyenler, biletlerini 22 Ocak itibarıyla temin edebilir. Diana Krall’ın Türkiye konseri, yılın en çok konuşulacak müzik etkinliklerinden biri olmaya aday.