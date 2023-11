Hollywood yıldızı Travis Fimmel, Ayasofya'yı gezdi Vikingler dizisinde Ragnar Lothbrok karakteriyle ün yapan Avustralya asıllı oyuncu Travis Fimmel, İstanbul'da Ayasofya Camii’ni ve Ayasofya Tarihi Müzesi'ni gezdi.

Türkiye, son yıllarda yapılan etkili tanıtım çalışmaları ile ilgi çekmeye devam ediyor. Zengin kültürel mirasımız, ülkemizi Hollywood sinemasının ünlü oyuncuları ve yönetmenleri başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinden yapımcılar ve oyuncular için de cazip hale getiriyor.

"Ragnar Lothbrok" Travis Fimmel de Ayasofya'da

‘Vikingler’ dizisinde Kral Ragnar karakteriyle tüm dünyada tanınan ünlü Hollywood yıldızı Travis Fimmel, turistik gezi amaçlı geldiği İstanbul’da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu ile bir araya geldi. Ünlü oyuncu, Bakan Yardımcısı Mumcu ile birlikte Ayasofya Camii’ni ve Ayasofya Tarihi Müzesi’ni gezdi.

Dijital rehberle Ayasofya Tarihi Müzesi’ni gezdi

Ayasofya Camii’nin tarihi ve tarihe tanıklık eden mimarisi hakkında bilgi alan Fimmel, ardından Ayasofya’nın zengin tarihini dijital olarak ziyaretçilere sunan Ayasofya Tarihi Müzesi’nin büyüleyici atmosferini deneyimledi.

"Ülkemiz, dünyaca ünlü yıldızların tercihleri arasına girdi"

Ünlü oyuncu ile birlikte samimi bir ziyaret gerçekleştiren Bakan Yardımcısı, Türkiye’nin turizmdeki başarısına dair değerlendirmelerde bulundu.

Mumcu,

2023'te Türkiye'ye gelen turist sayısında rekor artış yaşandı. Bu rakamları elde etmemizde, Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un girişimleriyle 2019’da kurduğumuz Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) büyük katkısı var. Ülkemizi dünyada en yoğun tanıtım yapan ülke konumuna getirdik. 200 farklı pazarda tanıtım yapıyoruz. Anadolu'nun zengin geçmişi, Türkiye'yi uluslararası film endüstrisi için de çekici bir destinasyon haline getiriyor. Bu potansiyeli değerlendirmek için film endüstrisine yönelik çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Ülkemizin dünyaca ünlü yıldızların tercihleri arasına girdiğini görmek bizleri çok memnun ediyor. Tanıtım faaliyetlerimizin karşılığı alıyoruz.

şeklinde konuştu.

İstanbul, 9 ayda 13 milyondan fazla turisti ağırladı

Dünya turizminin göz bebeği İstanbul, 2023 yılının ilk 9 ayında 13 milyon 156 bin 209 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Travis Fimmel'in kariyeri

Travis Fimmel, 15 Temmuz 1979'da Avustralya'nın Echuca kentinde doğdu. Babası Chris Fimmel, annesi Jennie Fimmel'dir. 16 yaşındayken Melbourne'de keşfedildi ve modellik kariyerine başladı. Calvin Klein, Guess ve Hugo Boss gibi markaların reklamlarında yer aldı.

2003 yılında, Warner Bros. yapımı Tarzan dizisinde başrol oynadı. Dizi, eleştirmenler tarafından olumlu karşılandı ancak düşük reytingler nedeniyle bir sezon sonra iptal edildi.

Vikignler ile yıldızı parladı

2013 yılında, History kanalında yayınlanan Vikings dizisinde Ragnar Lothbrok karakterini canlandırmaya başladı. Dizi, büyük bir başarı elde etti ve Fimmel'in kariyeri için dönüm noktası oldu. Ragnar Lothbrok rolüyle, Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterildi.

2016 yılında, Warcraft filminde Anduin Lothar karakterini canlandırdı. Film, eleştirmenler tarafından olumsuz karşılandı ancak gişede başarılı oldu.

Fimmel, 2022 yılında, The Beast Must Die dizisinde başrol oynadı. Dizi, BBC One kanalında yayınlandı ve eleştirmenler tarafından olumlu karşılandı.

Travis Fimmel'in en bilinen rolleri şunlardır:

Tarzan (2003)

Vikings (2013-2020)

Warcraft (2016)

The Beast Must Die (2022)