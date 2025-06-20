İsrail ve İran savaşında kültür varlıkları tehlike altında: İran'dan tarihi eserlere önlem

İsrail ve İran arasında yaşanan savaş 9'uncu gününde... Karşılıklı atılan füzelerle devam eden savaşta, pek çok ev, hastane ve binalar zarar gördü. Ateşlenen füzeler sadece hayatı olumsuz etkilemiyor; kadim geçmişi olan tarihi yapılara da zarar veriyor.

İran buna karşı müzelere ve kritik tarihi eserlere önlem aldı. Buna göre, önemli eserler depolara kaldırılarak olası bir zararı önlemeye çalışıyor.

SÜRESİZ KAPATILDI

İran Kültürel Miras Örgütü; Ulusal Müze, Tahran Modern Sanat Müzesi ve UNESCO listesindeki Golestan Sarayı dahil, kritik eserleri ülke içindeki korunaklı depolara aktarıldı. Müze ve ören yerlerini süresiz kapattı.

YAPILARA KORUMA

Tel Aviv Sanat Müzesi ile İsrail Müzesi de sergilerdeki tüm yapıtları yer altı tesislerine indirdi