Kastamonu’nun asırlık halk oyunu Sepetçioğlu’nu emekliler geleceğe taşıyor

Kastamonu’nun kültürel mirası arasında önemli bir yere sahip olan “Sepetçioğlu” halk oyununun geçmişinin Beylikler dönemine kadar uzandığı tahmin ediliyor. Tarihi kesin olarak bilinmese de oyunun, yörede anlatılan bir halk hikâyesinden doğduğu ifade ediliyor.

SEPET USTASININ OĞLUNDAN DESTANA

Rivayete göre, Araç ilçesinde yaşayan ve babası sepet ustası olan Sepetçioğlu Osman Efe, halka zulmeden bir kişiye karşı duruş sergiledi. Osman Efe’nin ailesiyle birlikte öldürülmesinin ardından, yaşananlar türküye dönüştü ve bu türkü zamanla halk oyunu eşliğinde kuşaktan kuşağa aktarıldı.

YİĞİTLİĞİ ANLATAN FİGÜRLER

Genellikle davul ve zurna eşliğinde oynanan Sepetçioğlu oyunu, 4 ila 6 kişilik gruplar tarafından sergileniyor. Oyundaki figürler yiğitlik, cesaret ve direnişi simgelerken, oyuncular yöreye özgü kıyafetlerle daire şeklinde dönerek performanslarını tamamlıyor.

"KÜLTÜRÜMÜZÜ AYAKTA TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Kastamonu Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Sebahattin Güner, derneğin 2000 yılında kurulduğunu ve Sepetçioğlu üzerine çalışmalara 2012’de başladıklarını belirtti. Güner, halk müziği ve sanat müziği koroları ile çeşitli kültürel etkinlikler düzenlediklerini ancak Sepetçioğlu’nun ayrı bir önemi olduğunu vurguladı.

EMEKLİLERDEN OLUŞAN GÖNÜLLÜ EKİP

Ekibin neredeyse tamamının emekli olduğuna dikkat çeken Güner, üyelerin gönül bağıyla bir arada olduğunu söyledi. Gençlerin ilgisinin sınırlı kaldığını ifade eden Güner, bu kültürel değerlerin okullarda daha kapsamlı şekilde öğretilmesi gerektiğini dile getirdi.

72 YAŞINDA SAHNEYE ÇIKIYOR

Sepetçioğlu ekibinde yer alan 72 yaşındaki İhsan Yalınkılıç ise sporu ve aktif yaşamı bırakmadığını belirterek, bu oyunun Kastamonu’nun yerel kimliğinin önemli bir parçası olduğunu söyledi. Yalınkılıç, büyük etkinliklerde, İstiklal Yolu yürüyüşlerinde, resmi kutlamalarda ve düğünlerde sahne aldıklarını aktardı.

"GENÇLERİN DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ"

Yaşları 60 ile 72 arasında değişen 13 kişilik ekiple oyunu yaşatmaya çalıştıklarını anlatan Yalınkılıç, gençlerin kısa süreli ilgi gösterip devam etmemesinin kendilerini üzdüğünü ifade etti.

TÜRKÜSÜYLE HAFIZALARDA YER EDİNİYOR

Sepetçioğlu halk oyunu, yiğitliği ve direnişi anlatan türküsüyle de Kastamonu kültürünün önemli simgeleri arasında yer alıyor. Dilden dile aktarılan bu türkü, oyunun anlamını ve tarihsel arka planını günümüze taşıyor.