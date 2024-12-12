Muş'ta öğrenciler, atık gazetelerden sepet üretiyor

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017 yılında başlatılan "Sıfır Atık Projesi," yurtlarda sürdürülen yaratıcı çalışmalarla atık malzemeleri yeniden hayata kazandırmaya devam ediyor. Muş’taki Müştakbaba Kız Öğrenci Yurdu’nda kurulan geri dönüşüm atölyesi, öğrencilerin el becerilerini geliştirerek çöpe gitmekten kurtarılan materyalleri sanata dönüştürdüğü bir merkez haline geldi.

Genç Ofis tarafından organize edilen atölyede öğrenciler, eski gazeteleri ince çubuklar haline getirip renkli sepetler ve dekoratif eşyalar üretiyor. Bu el emeği göz nuru ürünler, açılması planlanan sergilerde satışa sunularak değer kazanacak.

"SIFIR ATIK PROJESİ RUHUNU GENÇLERE AŞILAMAK İSTİYORUZ"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, yurtlarda geri dönüşüm atölyelerinin gençlere çevre bilinci kazandırmayı hedeflediğini belirtti:

Atölyelerimizde gazete parçalarından sepetler ve dekoratif ürünler örüyoruz. Fındık kabuklarından ve konserve şişelerinden farklı eşyalar yapıyoruz. Amacımız, gençlere elimizdeki malzemeleri sanata ve kullanıma nasıl kazandırabileceğimizi öğretmek. Sıfır Atık Projesi’nin ruhunu genç nesillere aşılamak istiyoruz.

DÜŞÜK MALİYETLİ SEPETLER, 400-500 LİRAYA SATILIYOR

Mimari dekoratif el sanatları öğreticisi Hilal Ümit ise kursa olan yoğun ilgiden memnun:

Gazete sayfalarını ince çubuklara dönüştürüp boyadıktan sonra sepetler ve dekoratif ürünler yapıyoruz. Bu ürünler, düşük maliyetle üretildiği halde piyasada 400-500 lira gibi fiyatlarla karşılık buluyor. Bu da geri dönüşümle sanatın nasıl değer yaratabileceğini gözler önüne seriyor.

"HEM STRES ATIYOR, HEM DE YARATICILIĞIMIZI GELİŞTİRİYORUZ"

Atölyede öğrendiklerini paylaşan öğrencilerden Esma Hergül, şunları söyledi:

Gazetelerden sanat eserleri oluşturuyoruz. Atölye hem stres atmamıza hem de yaratıcılığımızı geliştirmemize olanak tanıyor. Burada farklı sanat dalları öğrenmek bizi çok mutlu ediyor

Bir diğer öğrenci, Özge Çarkçı ise kursun kendilerine katkılarından bahsederek, şu ifadeleri kullandı:

Burada geri dönüşümün sadece çevre için değil, aynı zamanda bireysel gelişim için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yaptığımız ürünler hem kullanışlı hem de estetik.

Sıfır Atık Projesi kapsamında yürütülen bu çalışmalar, sadece atıkların yeniden değerlendirilmesini değil, aynı zamanda gençlerin üretkenliklerini artırmayı ve çevre bilinci kazanmalarını da hedefliyor.