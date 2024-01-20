Mustafa Armağan anlattı: 12 Ada'yı nasıl kaybettik? Ünlü tarihçi Mustafa Ağırman, Türkiye'nin kaybettiği 12 Ada'yla ilgili doğru bilinen yanlışları tek tek anlattı.

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ensonhaber.com

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Bilindiği üzere tarihçi Mustafa Armağan'ın sunduğu 'Kapsül Tarih' programı Ensonhaber YouTube kanalında başlamıştı.

Tarihçi Armağan, 'Kapsül Tarih' programının ilk bölümünde, ''Osmanlı'da matbaa neden geç geldi?'' sorusunu yanıtlamıştı.

Tarihçi Ağırman ilk videonun ardından yeniden kamera karşısına geçti ve bu kez de 12 Ada'nın nasıl kaybedildiğini anlattı.

Doğru bilinen yanlışların tek tek anlatıldığı Kapsül Tarih'in 2. bölümü sizlerle...

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