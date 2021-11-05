NFT alıcıları, Sanat ve Antika Fuarı'nda buluştu

NFT alıcıları, Sanat ve Antika Fuarı'nda buluştu

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, dijital sanat eseri alıcılarını Babylons & IAAF İstanbul Sanat ve Antika Fuarı'na bir araya getirdi.

Babylons & IAAF İstanbul Sanat ve Antika Fuarı, Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen sponsorluğunda İstanbul'da kapılarını açtı.

Türk resim ve heykel sanatından sanat galerilerine, minyatür resim ve hat sanatlarından NFT eserlerin yanı sıra binlerce yıllık antika eserlere ev sahipliği yapan fuar, İstanbul'da ikinci kez gerçekleştiriliyor.

4-8 Kasım tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde son günlerin en çok konuşulan kripto sanat eserleri NFT sergisi, sanat severleri ağırlıyor.

SANAT VE DİJİTALİN BULUŞMASI

Dijitalin sanatla buluştuğu NFT eserler, koleksiyoner ziyaretçiler tarafından ilgi ile karşılanıyor.

Katılımcı firmalar tarafından sergilenen birçok eser ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, etkinlik süresince uzman konukların katılımıyla akademik buluşmalar ve paneller gerçekleşecek.

BİN KATILIMCIYA NFT HEDİYESİ

Öte yandan, 1000 adet katılımcıya özel olarak, sanatçı Hakan Yıldırım tarafından üretilmiş Sultan Abdülaziz Han Londra Seyahat Madolyunu NFTsi dağıtılacak.