Osman Hamdi Bey'in Bursa Ulu Camii Önü tablosu açık artırmaya çıkıyor

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Osmanlı'nın önde gelen aydınlarından olan ve yaptığı resimlerle ünü dünyaya yayılan Osman Hamdi Bey'in yaptığı Bursa Ulu Camii Önü tablosunun rekor fiyata satılması bekleniyor. Osman Hamdi Bey'in fırçasından çıkan eserin tarihi ise 1879...

Ünlü tablo, 19 Kasım’da Paris’te Dupont Müzayede Evi’nde açık artırmaya çıkacak.

Sanatçının üslubunun en önemli örneklerinden biri olarak kabul edilen ve şu anda özel bir koleksiyonda bulunan tablo, Bursa Ulu Camii’nin önünde günlük yaşamdan bir kesit sunuyor.

OSMAN HAMDİ BEY

Osman Hamdi Bey, Tanzimat Dönemi’nin yetiştirdiği bir Osmanlı aydını; resim, arkeoloji, müzecilik, sanat eğitimi gibi kültür-sanat yaşamının farklı alanlarında, bir ömre ancak sığdırılabilecek zenginlikte ve çeşitlilikte katkıları olmuş bir kişilik.

Ardında bıraktığı miras, ölümünden 100 yıl sonra bile sanatçıların, bilim insanlarının eserlerinde, kurumlarımızda, müzeciliğimizde yaşamaya devam ediyor. O, her zaman gündemin ön sıralarına oturmayı, dikkati çekmeyi, sesini duyurmayı, hararetli tartışmaların konusu olmayı başarıyor.