Rus ressam Alexander Samsonov Büyük Manisa Yangını'nı dev panorama eserine işliyor Rus Devlet Sanatçısı Alexander Samsonov, 1922'de Yunan askerlerince çıkarılan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği Büyük Manisa Yangını'nı anlatan dev bir panorama eser hazırlıyor.

AA

Antalya'da yaşayan 64 yaşındaki Rus asıllı ressam Alexander Samsonov, dünyanın dört bir yanındaki müzeler ve özel koleksiyonlar için hazırladığı eserlerle tanınıyor.

Yaklaşık 1,5 yıldır kentteki atölyesinde özel bir eser üzerinde çalışan Samsonov, 1922'de işgal altındaki Manisa'da Türk ordusu önünde geri çekilen Yunan askerlerince başlatılan ve 3 gün sürerek kentteki binaların yüzde 90'ının yanmasına, binlerce insanın da hayatını kaybetmesine neden olan yangını resmediyor.

Müzede sergilenecek

Ön kısmında yağlı boya tablosuna 3 boyutlu bir görünüm kazandıran ses ve görsel efektleri içeren diorama (gerçek veya kurgu bir olayın ışık oyunlarının da yardımıyla üç boyutlu olarak modellenmesi) çalışmasının yer aldığı eser, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşası devam eden Manisa Kurtuluş Müzesi'nde sergilenecek.

7,5 metre yüksekliğinde ve 46 metre uzunluğunda

Alexander Samsonov, Türkiye'deki ilk eserinin Anıtkabir'de yaptığı "Çanakkale Kara ve Deniz Savaşları" konulu çalışması olduğunu söyledi.

"Özel bir çalışma yaptım"

"İstanbul Harbiye Müzesi'nde, Manisa'da Çanakkale Şehitleri Müzesi'nde, Özel Harekat Dairesi'nde askeri operasyonlarla ilgili çeşitli eserler hazırladım. Gaziantep Panorama 25 Aralık Müzesi'nde ise Türkiye'nin ve dünyanın en büyük yağlı boya panorama çalışmalarından birini yaptım" dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)