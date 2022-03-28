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    Şanlıurfa'da Neolitik dönemin sır perdesi 12 kazıyla aralanacak

    Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'nin de aralarında bulunduğu 12 ören yerindeki kazılarla Neolitik dönemin gizemi çözülmeye çalışılacak.
    • AA
    • 28.03.2022 - 14:40
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    Şanlıurfa'da Neolitik dönemin sır perdesi 12 kazıyla aralanacak

    Göbeklitepe ve ​​​​​​​Karahantepe ören yerlerinde yapılan kazılara başkanlık eden Prof. Dr. Necmi Karul, AA muhabirine, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin, dünyada geniş yankı uyandırdığını söyledi. Göbeklitepe'deki dikili taşların benzerlerine Karahantepe'de de rastladıklarını

    belirten Karul, Şanlıurfa'da kazı çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğü Göbeklitepe, Karahantepe, Sayburç ve Sefertepe'ye ek olarak Gürcütepe, Taşlıtepe, Harbetsuvan Tepesi, Ayanlar Höyük, Çakmaktepe, Yeni Mahalle, Kurttepesi, Nevali Çori'de de belirli bir plan dahilinde kazıların gerçekleştirileceğini ifade etti.

    Karul, baraj gibi gerekçelerle yapılan kurtarma kazılarının haricinde dünyada eş zamanlı olarak aynı bölgede kolay kolay kazı yapılmadığına dikkati çekti.

    Neolitik döneme ilişkin 12 ayrı ören yerindeki kazıların önemli bir tarihi hizmet olacağını aktaran Karul, şöyle devam etti:

    Şanlıurfa da Neolitik dönemin sır perdesi 12 kazıyla aralanacak #1

    GÜNÜMÜZE ULAŞAN KALINTILAR

    "Harran Ovası etrafında Göbeklitepe ve Karahantepe ile çağdaş çok sayıda yerin olduğunu biliyorduk bunlara yenilerini eklemiş olduk. Bunların içerisinde Karahantepe'nin yeri, boyutları açısından biraz daha farklı görünüyor. Sonuç olarak birbirleriyle eş zamanlı olarak kullanılmış yerler, günümüzden 12 bin yıl öncesine tarihlenen mekanlar, 1500 yıl boyunca kullanımı devam etmiş yerler. Bunlardan birkaçında kazılara da başlandı. Çok kısa sürede Göbeklitepe ve Karahantepe'den hiç bilmediğimiz kalıntılara da rastladık. Dolayısıyla Şanlıurfa'nın Neolitik çağdaki yerleşimcileri burada çok renkli bir dünyanın olduğunu, çok zengin bir yaşam biçimine sahip olduklarını gösterdi. Bu kalıntıların günümüze ulaşacak denli iyi korumuş olmaları da hayli dikkat çekicidir."

    Şanlıurfa da Neolitik dönemin sır perdesi 12 kazıyla aralanacak #2

    Şanlıurfa da Neolitik dönemin sır perdesi 12 kazıyla aralanacak #3

    Şanlıurfa da Neolitik dönemin sır perdesi 12 kazıyla aralanacak #4

    Şanlıurfa da Neolitik dönemin sır perdesi 12 kazıyla aralanacak #5

    İLGİ ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR

    Farklı ülkelerden bilim adamlarının da Şanlıurfa'daki kazılara katılmasının planlandığını belirten Karul, "Bu kazıları farklı uluslardan ve farklı ülkelerden gelen bilim insanlarının yapacak olması da büyük önem taşıyor. Yakın gelecekte buradaki kazıların sonuçlarının sadece kalıntılar ve kazılarda elde edilecek görsellerle değil de elde edilen bilgilerle de kamuoyunun ilgisini çekmeye devam edeceğinden eminiz." dedi


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