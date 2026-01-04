Seddülbahir Kalesi Avrupa’nın en prestijli müze ödülüne aday

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale’nin önemli tarihi yapılarından Seddülbahir Kalesi’nin, European Museum of the Year Award (EMYA) 2026 adayları arasında yer aldığını açıkladı. Adaylık, Türkiye’nin kültürel miras alanındaki çalışmalarının uluslararası düzeyde takdir gördüğünü ortaya koydu.

BAKAN ERSOY: "BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Seddülbahir Kalesi’nin Avrupa’nın en prestijli müzecilik programlarından birine aday gösterilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ersoy, kalenin EMYA 2026 adaylığıyla Avrupa kültür sahnesinde önemli bir yer edindiğini vurguladı.

RESTORASYONLA YENİDEN HAYAT BULDU

Titiz restorasyon, koruma ve müzecilik çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılan Seddülbahir Kalesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2023’te ziyarete açılmıştı. Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde kapılarını açan kale, kısa sürede ziyaretçilerin ilgisini çekti.

TARİH VE ÇAĞDAŞ MÜZECİLİK BİR ARADA

Bakan Ersoy, Seddülbahir Kalesi’nin bugün tarih bilincini çağdaş müzecilik anlayışıyla buluşturan güçlü bir kültür mekânı olarak öne çıktığını ifade etti. Kalenin, ziyaretçilerine hem tarihi atmosferi hem de modern sergileme tekniklerini bir arada sunduğu belirtildi.

TÜRKİYE, KÜLTÜREL MİRAS ALANINDA ÖRNEK GÖSTERİLİYOR

Ersoy, açıklamasında kültürel miras alanlarında hayata geçirilen nitelikli restorasyon ve müzecilik projeleriyle Türkiye’nin uluslararası alanda örnek gösterilen ülkeler arasında yer alma hedefinin kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.