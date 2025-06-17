Şerif Sezer: Çok şanslı bir oyuncuyum, yaşasın sinema

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Sanat yaşamı boyunca pek çok yapımda rol alan, oynadığı karakterlerle izleyenlerin hafızalarında derin izler bırakan Şerif Sezer'e ödül...
Türkiye ile Almanya arasındaki kültürel köprüleri güçlendirmeyi amaçlayan ve bu sene 25. kez düzenlenen Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nde, usta oyuncu Şerif Sezer’e Onur Ödülü takdim edildi.
"ÇOK ŞANSLI BİR OYUNCUYUM"
Ödül töreninde konuşma yapan usta oyuncu, çok şanslı olduğunu belirterek şöyle konuştu;
"Çok büyük gurur ve onur duydum. Ben çok şanslı bir oyuncuyum. Çok fazla filmim yok ama olanların çoğu Türk hatta dünya sinema tarihine geçmiş filmler… Yaşasın sinema, yaşasın Türk Sineması.”
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