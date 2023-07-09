Sinan Akçıl, Beştepe’de konser verdi Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikler, sanatçı Sinan Akçıl'ın konseriyle başladı. Merkezde bu ay iki konser daha olacak.

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AA

2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde, başkentliler için bir dizi ücretsiz konser ve etkinlik planlandı.

Sinan Akçıl sahne aldı

Başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere bakanlıklar ve kamu kurumlarının programlarına ev sahipliği yapan iki bin seyirci kapasiteli kültür merkezi, yaz aylarında birbirinden değerli isimleri ağırlayacak.

Bu kapsamda sahne alan ilk isim, Sinan Akçıl oldu.

Konsere yoğun ilgi

Akçıl, repertuvarındaki şarkıları başkentli sanatseverler için seslendirdi.

Konseri izlemeye gelenler, Akçıl'ın şarkılarına eşlik ederek eğlendi.

İki konser daha var

Merkezde 22 Temmuz'da Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu, 29 Temmuz'da ise Jandarma Bandosu'nun konserleri gerçekleşecek.

Ağustos ayında ise 2023 Aşık Veysel Yılı'na özel olarak hazırlanan etkinlikler, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

100. Yıl Marşı'nın tanıtımı yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde ağustos ayı içinde ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 100. Yıl Konseri ve 100. Yıl Marşı’nın tanıtım programının da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Biletler ücretsiz...

"www.milletkultur.gov.tr" adresini ziyaret ederek ücretsiz bir şekilde biletlerinizi alabilirsiniz.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığının @milletkultur sayfasını Instagram ve Twitter’dan takip ederek tüm etkinliklerden haberdar olabilirsiniz.