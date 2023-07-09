AA

2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde, başkentliler için bir dizi ücretsiz ve etkinlik planlandı.

Sinan Akçıl sahne aldı

Başta olmak üzere bakanlıklar ve kamu kurumlarının programlarına ev sahipliği yapan iki bin seyirci kapasiteli kültür merkezi, yaz aylarında birbirinden değerli isimleri ağırlayacak.

Bu kapsamda sahne alan ilk isim, oldu.

Konsere yoğun ilgi

Akçıl, repertuvarındaki şarkıları başkentli sanatseverler için seslendirdi.

Konseri izlemeye gelenler, Akçıl'ın şarkılarına eşlik ederek eğlendi.

Sinan Akçıl, Beştepe’de konser verdi

İki konser daha var

Merkezde 22 Temmuz'da Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu, 29 Temmuz'da ise Jandarma Bandosu'nun konserleri gerçekleşecek.

Ağustos ayında ise 2023 Aşık Veysel Yılı'na özel olarak hazırlanan etkinlikler, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Sinan Akçıl, Beştepe’de konser verdi

100. Yıl Marşı'nın tanıtımı yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde ağustos ayı içinde ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 100. Yıl Konseri ve 100. Yıl Marşı’nın tanıtım programının da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Sinan Akçıl, Beştepe’de konser verdi

Biletler ücretsiz...

"www.milletkultur.gov.tr" adresini ziyaret ederek ücretsiz bir şekilde biletlerinizi alabilirsiniz.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığının @milletkultur sayfasını Instagram ve Twitter’dan takip ederek tüm etkinliklerden haberdar olabilirsiniz.