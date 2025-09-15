Tarihi Haydarpaşa Garı kültür ve sanatın merkezi olacak

İstanbul'un simge yapılarından tarihi Haydarpaşa Garı, artık yalnızca trenlerin kalkış noktası değil, aynı zamanda kültür ve sanatın da yeni durağı olacak.

Haydarpaşa'da başlatılan dönüşüm projesiyle tarihi gar, performans sanatlarından arkeolojiye kadar pek çok alanda Anadolu Yakası'nın en büyük kültür sanat merkezi haline gelecek.

Gardaki tren taşımacılığı ise devam edecek.

BAKAN ERSOY ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi Haydarpaşa Garı'nda hızla devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek sürece ilişkin bilgi aldı.

Bakan Ersoy, incelemelerinin ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, projenin tüm ayrıntılarını kısa süre içerisinde açıklayacaklarını söyledi.

"ANADOLU YAKASI'NI KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİNE KAVUŞTURACAĞIZ"

Ersoy, şöyle konuştu:

Tarihi Haydarpaşa Garı, tren taşımacılığı sürerken kültürün ve sanatın da merkezi olacak. Tarihi yapıda başlattığımız büyük dönüşümü yerinde inceleyerek proje alanında sürece ilişkin bilgiler aldık. Anadolu Yakası'nı çok yakında yeni bir kültür ve sanat merkezine kavuşturacağız.



Projemiz hızla devam ediyor. Tarihi Haydarpaşa Garı'nda, gar hizmetleri sürerken bir yandan da performans sanatları merkezi, kütüphane, tematik müze, sergi salonları ve atölyeler İstanbul’umuza kazandırılmış olacak.

"PROJE HAYDARPAŞA'YI İSTANBUL'UN KALBİNE TAŞIYACAK"

Anadolu Yakası'nın ilk arkeoloji müzesine de yine Haydarpaşa'da hayat vereceğiz. Aynı zamanda bir arkeoparka dönüşecek olan Haydarpaşa, 2018'de başlayan kazılarda ortaya çıkan binlerce yıllık eserlere de ev sahipliği yapacak. Kısa süre içerisinde tüm ayrıntılarını paylaşacağımız proje Haydarpaşa'yı, kültür ve sanatla yeniden İstanbul'un kalbine taşıyacak.

ANADOLU YAKASI'NIN İLK ARKEOLOJİ MÜZESİ HAYATA GEÇİRİLECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Haydarpaşa'daki dönüşüm kapsamında Anadolu Yakası'nın ilk arkeoloji müzesi de burada hayata geçirilecek.

Kazılarda gün yüzüne çıkarılan tarihi eserler bu müzede sergilenecek.

GARDAKİ CAMİ DE KORUNACAK

Haydarpaşa ayrıca bir arkeopark olarak düzenlenecek ve tarihseverleri binlerce yıllık kalıntılarla buluşturacak.

Proje kapsamında Haydarpaşa Garı'nda mevcut olan cami de korunacak.

Yapı, restorasyon sonrasında da ibadete açık şekilde hizmet vermeye devam edecek.