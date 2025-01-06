Temel Reis artık ıspanak yiyemeyecek, korku filmiyle geri dönüyor

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Yediden yetmişe herkesin kahramanı olan Temel Reis, ilk olarak 1929 yılında yayınlandı. Çocukluğumuzun kahramanının, Kaba Sakal'a karşı verdiği amansız mücadele bizi hep gülümsetti. Öte yandan biricik Safinaz'ı için girdiği tehlikeleri de unutmamak lazım.

Ispanak yiyen ve bir anda güçlenen Temel Reis sayesinde bir nesil ıspanağı sevmeye başladı. Anneler, Temel Reis'ten ilham alarak çocuklarının ağzına zorla ıspanak tıkıyorlardı.

Karikatürist E. C. Segar tarafından yaratılan Temel Reis, ilk olarak 1929’da gazetelerde Thimble Theater’da görünmüş sonra kalıcı hale gelerek dünyanın en sevilen çizgi roman kahramanlarından biri haline gelmişti.

ÇOCUKLARIN KAHRAMANI

Ispanak sayesinde güçlenen kahraman, bir dönem çocukların ıspanağı sevmesinin en önemli nedeniydi. Belçikalı çizer Hergé tarafından yaratılan Tenten de 10 Ocak 1929’da ilk olarak halkın karşısına çıkmıştı.

KATİL ADAM TEMEL REİS

Katil Adam Temel Reis adlı yeni korku filminde ıspanak seven sevimli ve güçlü denizci, ürkütücü bir katil olarak karşımıza çıkıyor.