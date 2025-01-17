Trabzon'da bulunan Atatürk Köşkü'ne ziyaretçi akını; bir yılda 300 binin üzerinde kişi ziyaret etti

AA

Özel müze statüsündeki Atatürk Köşkü, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Eylül 2022'de onayladığı proje doğrultusunda mimari ve sanatsal özellikler açısından yürütülen çalışmalarla restore edildi.

29 Ekim 2023'te Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuyla kapılarını ziyaretçilerine açan köşk, yenilenen yüzüyle kentte ziyaret edilen tarihi mekanların başında geliyor.

Şehir merkezine yakınlığı ile ön plana çıkan Atatürk Köşkü, 2024'te 238 bin 702'si yerli, 61 bin 846'sı yabancı olmak üzere 300 bin 548 ziyaretçi ağırladı.

HAFTANIN YEDİ GÜNÜ AÇIK

Haftanın 7 günü 09.00-19.00 saatleri arasında açık olan köşkte, Büyükşehir Belediyesi bando ve mehter ekibince yaz aylarında Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirildiği dinletiler gerçekleştiriliyor.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente ilk geldiği, 15 Eylül 1924'te konakladığı çam ormanları içerisinde yer alan köşkte, 19. ve 20. yüzyıla ait mobilyalar, porselenler, halılar ve Atatürk'e ait tablolardan oluşan çeşitli etnografik eserler sergileniyor.

"HAYATIMIN EN MUTLU DAKİKALARINI YAŞIYORUM"

Köşkte yer alan Vasiyet Odası isimli bölümde de Atatürk'ün mal varlığını armağan etmesiyle ilgili olarak, "Hayatımın hatırlayabildiğim en mutlu dakikalarını yaşıyorum. Yıllar önce düşündüğüm bu işi Trabzon'da tamamlamak mukaddermiş" sözünün yer aldığı bir tabela bulunuyor.

"İLGİ ARTARAK DEVAM EDİYOR"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, köşkün haftanın 7 günü yerli ve yabancı misafirleri ağırladığını anlatarak, "Atatürk Köşkü 2024'te toplamda 300 bin 548 ziyaretçi ağırlamıştır ve her geçen gün buraya ilgi artarak devam ediyor." diye konuştu.