Türkiye'de kütüphane sayısı 1301'e ulaştı

DHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye genelinde 2018 yılında 1162 olan kütüphane sayısının, 2025 itibarıyla 1301'e ulaştığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; halk kütüphaneleri geleneksel yapısından çıkarılıp; bilgi, öğrenme, üretim ve sosyal etkileşim merkezlerine dönüştürülüyor.

KÜTÜPHANE SAYISI 1301'E YÜKSELDİ

2018 yılında 1162 olan kütüphane sayısı, 2025 itibarıyla 1301'e ulaştı.

Aynı dönemde toplam kullanım alanı 750 bin metrekareye, kullanıcı sayısı 38,7 milyona çıktı.

2024 YILINDA 29 BİNDEN FAZLA ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Kütüphanelere ilişkin yalnızca mekansal büyüme değil; içerik ve hizmet çeşitliliği açısından da önemli adımlar atıldı.

Kütüphaneler artık sadece kitapla buluşulan değil, yaratıcı fikirlerin geliştirildiği, sanatsal ve eğitsel faaliyetlerin düzenlendiği üretim merkezleri haline geldi.

2024 yılında 29 binden fazla etkinlik düzenlenirken, bu etkinliklere 1,5 milyonu aşkın kişi katıldı.

Gezici kütüphanelerle kırsal bölgelere ulaşılırken, bebek ve çocuklara özel tematik kütüphaneler, alışveriş merkezleri ve havalimanlarında kurulan kütüphanelerle her yaştan ve profilden kullanıcıya erişim sağlandı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ HİZMETLER DEVREDE

Dijital dönüşüm alanında da önemli mesafe katedildi.

Milli Dijital Kütüphane Projesi ve yapay zeka destekli hizmetler ile milyonlarca belgeye erişim kolaylaştı.

Yapılan çalışmalarla birlikte kütüphaneler sadece kitap okunan alanlar olmaktan çıkarak; sanattan girişimciliğe, teknolojiden kültürel üretime kadar çok yönlü katkılar sunan merkezler haline geldi.

"KÜTÜPHANELERİMİZİN KULLANIM ALANLARINI GENİŞLETTİK"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da konuya ilişkin sosyal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kitapla büyüyen nesiller için durmadan çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana, kütüphanelerimizi sadece kitapların değil; bilginin, öğrenmenin, buluşmanın ve gelişmenin merkezleri haline getirmek için yoğun bir çaba sarf ettik.



2018 yılında ülke genelinde 1162 olan kütüphane sayımızı 2025 itibarıyla 1301'e yükselttik. Ancak yalnızca sayıyı artırmakla kalmadık; çok daha önemlisi, kütüphanelerimizin kullanım alanlarını da büyük ölçüde genişlettik.

"HER YAŞTAN VATANDAŞIMIZI BİLGİYLE BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"