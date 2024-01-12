Türkiye'den İngiltere'ye kaçırılan heykel yurda dönüyor İngiltere'deki bir müzayedede satıldığı fark edilen milattan önce 6. yüzyıla tarihlenen Aydın'ın Milet Antik Kenti kökenli kore torsosu, Türkiye'nin girişimleriyle yurda gönderilmek üzere Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğine teslim edildi.

AA

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde yapılan teslim etkinliğine Büyükelçi Osman Koray Ertaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Zeynep Boz ile Londra Metropolitan Polisi yetkilileri katıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Ertaş, tarihi eserleri geldikleri ülkelerde korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, bu konuda Londra Metropolitan Polisinin sanat eserleri ve tarihi eserlerden sorumlu birimiyle Türk kurumları arasındaki işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Türkiye ile İngiltere'nin stratejik ortaklar olduğunu belirten Ertaş, yaptığı açıklamada, aylardır devam eden bir sürecin ardından sonuç aldıklarını kaydetti.

Türkiye'ye kazandırılacak

Ertaş, Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının aktif çabalarıyla dünyanın her yerinde Türkiye'den kaçırılmış tarihi eserleri Türkiye'ye geri kazandırmak için çalıştıklarını belirtti.

"Memleketimize kazandırıyoruz"

Bu amaç doğrultusunda idari ve hukuki yolları ciddi ve etkili şekilde kullandıklarını aktaran Ertaş, milattan önce 6. yüzyıla tarihlenen kore torsosunun Aydın'ın Milet Antik Kenti'nden çıkan bir eser olduğunu anlattı. Ertaş, "Birleşik Krallık polisiyle yürüttüğümüz işbirliği sonucu bu güzel eseri tekrar ait olduğu yere, memleketimize kazandırıyoruz." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)