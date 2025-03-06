Uluslararası Ankara Müzik Festivali nisanda başlıyor

AA

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk çok sesli müzik hareketinin başladığı Ankara, müzikle dolu bir aya hazırlanıyor.

Festival, Sevda-Cenap And Müzik Vakfının ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, yerli ve yabancı kurumların katkıları, Sabancı Vakfı ile And Turizm, Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin onur üyeliğiyle düzenleniyor.

4-30 Nisan'da klasik müzik, modern dans, flamenko ve caz türlerinde 250'ye yakın sanatçı ve topluluğun katılımıyla gerçekleşecek.

Festival, CSO Ada Ankara konser salonları, MEB Şura Salonu, Bilkent Konser Salonu ile Devlet Resim ve Heykel Müzesi Konser Salonu'nda gerçekleşecek.

Değişik fiyat kategorilerinin uygulanacağı festivalin biletleri, biletinial.com internet sitesinde satışa sunulacak.

ÜÇ DANS GÖSTERİSİ YAPILACAK

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk çok sesli müzik hareketinin başladığı Ankara, müzikle dolu bir aya hazırlanıyor.

Festival, Sevda-Cenap And Müzik Vakfının ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, yerli ve yabancı kurumların katkıları, Sabancı Vakfı ile And Turizm, Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin onur üyeliğiyle düzenleniyor.

4-30 Nisan'da klasik müzik, modern dans, flamenko ve caz türlerinde 250'ye yakın sanatçı ve topluluğun katılımıyla gerçekleşecek.

Festival, CSO Ada Ankara konser salonları, MEB Şura Salonu, Bilkent Konser Salonu ile Devlet Resim ve Heykel Müzesi Konser Salonu'nda gerçekleşecek.

Değişik fiyat kategorilerinin uygulanacağı festivalin biletleri, biletinial.com internet sitesinde satışa sunulacak.

YURT İÇİ VE DIŞINDA MÜZİSYENLER KATILACAK

İngiltere'den gelen Charles Owen ve Katya Apekisheva piyano ikilisi Bilkent Konser Salonu'nda 15 Nisan'da müzikseverlerle bir araya gelecek.

Şef Tolga Atalay Ün'ün Orkestra Akademik Başkent'i yöneteceği keman sanatçısı Elvin Hoxa Ganiev'in solist olacağı konser, 16 Nisan'da CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da yapılacak.

İtalyan caz saksafon sanatçısı Piero Odorici ve tromboncu Roberto Rossi'nin kurduğu topluluk Piero Odorici- Roberto Rossi Quintet konseri, CSO Ada Ankara Tarihi Salonda 19 Nisan'da müzikseverlerle buluşacak.

39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nin kapanış konseri 30 Nisan akşamı Mehmet Başman anısına CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenecek.

Konserde, Rusya Devlet Akademik Senfoni Orkestrasını şef Marius Stravisky'in yöneteceği konserin solisti piyanist Salih Can Gevrek olacak

Festivalin afişi Kayahan Kaya imzasını taşıyor ve beyaz Ankara kedisi festivalin maskotu olarak kullanılıyor.