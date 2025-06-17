Uluslararası Çikolata Festivali İstanbul'da düzenlenecek

AA

Uluslararası Çikolata Festivali'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek etkinlik çok sayıda deneyime ev sahipliği yapacak. Festival, sadece bir lezzet şöleni olmanın ötesine geçerek, çikolatayı sanatın ve yaratıcılığın kalbine taşımayı planlıyor.

DÜNYANIN EN TATLI ETKİNLİĞİ

Festival, Dünyanın en tatlı etkinliği ünvanını haklı çıkaracak zengin içeriğiyle çikolata tutkunlarını ağırlarken, dünyanın en büyük ikilemi olarak nitelendirilen "Bitter mi, sütlü mü?" sorusuna odaklanacak.

Çikolatanın ayrılmaz eşlikçisi kahveler de festivalde yerini alacak. Özel kahve kavurucularının katılımıyla, çikolataya eşlik edecek en iyi kahve çeşitleri de etkinlik kapsamında katılımcılara sunulacak.