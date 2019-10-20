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Kuşadası'nda telefon dolandırıcısı, suçüstü yakalandı

Telefonla aradığı bir kadını 35 bin Euro dolandıran şahıs, ikinci bir kişiyi 40 bin Euro dolandırmaya çalışırken, polis ekiplerince yapılan takip sonucu suçüstü yakalandı.

DHA | 20.10.2019 - 18:59..
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Aydın'da Kuşadası'nda yaşayan bir kadını, 4 Ekim'de arayan kişi, polis olduğunu ve dolandırılacağını söyledi.

Kadının bankadaki parasının sahte olup olmadığını kontrol etmek için çekmesini söyleyen kişi, daha sonra bu parayı kendisine getirmesini istedi.

Bankaya giden kadın hesabındaki 35 bin Euroyu çekti daha sonra da kendisini polis olarak tanıtan kişiyle buluşup parayı teslim etti.  Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın, polise gidip durumu anlatarak şikayetçi oldu. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmada yapılan araştırma sonucunda şüphelinin Hamit Altuney olduğu belirlendi.

AYNI TAKTİK TUTMADI

Polis arama çalışmalarına devam ederken, Altuney yine birini arayıp, kendisini polis olarak tanıtarak aynı yöntemle dolandırmaya çalıştı. Bu kez dolandırılmaya çalışıldığını anlayan kişi durumu polise bildirdi.

Polis, dolandırılmak istenen kişi ile bir plan yapıp, Altuney'in kendisini tekrar araması halinde istediği parayı söylediği yere bırakması istedi. Altuney'in bu kişiyi aramasının ardından adres belirlendi. Polis ekiplerince yapılan takip ile buluşma noktasında Hamit Altuney, dolandıracağı kişiden 40 bin Euroyu almaya çalışırken suçüstü yakalandı

Polisteki işlemlerin tamamlanmasının ardında bugün adliyeye sevk edilen Hamit Altuney çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kuşadası'nda telefon dolandırıcısı, suçüstü yakalandı

Kuşadası'nda telefon dolandırıcısı, suçüstü yakalandı

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