Kuşun sesi duyulmadı, çiftin öldüğü anlaşıldı

Ereğli Hamidiye Mahallesi Şehit Ahmet Akyüz Caddesi'ndeki apartmanda Yusuf Koçer, babasının evini kontrol etmek için geldiğinde, binanın alt katında oturan komşuları Ramazan Elcil'in beslediği kuşun, her zaman duyduğu sesini duymadı.

POLİSLERE HABER VERİLDİ

Durumdan şüphelenen Koçer, zili çaldığı halde kapıyı açan olmayınca evdekilere telefonla ulaşmak istedi, ancak telefon da açılmadı. Bu sırada, Ramazan Elcil'in baldızı da ablası ve eniştesinden haber alamadığı için daireye geldi. Birbirlerine endişelerini dile getiren ikili, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

İhbarla gelen ekipler, çilingire kapıyı açtırıp, eve girdiğinde Ramazan- Ayten Elcil çiftinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, çiftin, kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlendiğini belirledi. Evde beslenen kuşun da telef olduğu görüldü. Elcil çiftinin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

"KUŞ SESİNİ DUYMAYINCA ŞÜPHELENDİM"

Yusuf Koçer, Elcil çiftinin genellikle sabah erken saatlerde kalktığını belirterek, ''Babamın evini kontrol etmeye gelmiştim. Komşumuz Ramazan ağabey kuş besliyordu. Her gün erken kalkarlardı. Kuş sesini duymayınca durumdan şüphelendim. Telefon ve kapıyı açan olmadı. O sırada kardeşi geldi. Polis ve sağlık görevlilerine haber verdik. Eve girdiğimizde ise cansız bedenleriyle karşılaştık'' dedi.





