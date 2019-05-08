Kütahya'da silahlı kavga: 3 yaralı

Emet ilçesine bağlı Yarış köyünde yaşayan Davut Ö. (71), önceden husumetli olduğu akrabası Mehmet Özel ile henüz belirlenemeyen bir nedenle karşılaştıkları yolda tartışmaya başladı.

YANINA KİMSEYİ YAKLAŞTIRMADI

Yoldaki tartışmanın uzaması ve kavgaya dönmesi üzerine Davut Ö., üzerindeki tabancayla Mehmet Özel, eşi Hatice Özel ve oğlu Ahmet Özel’e ateş etti. Davut Ö., 3 kişiyi yaraladıktan sonra havaya rastgele ateş açarak yanına kimseyi yaklaştırmadı.

GÖZALTINA ALINDI

Etrafa rastgele açılan ateş sonucu tabancadan çıkan bir merminin, ambulansa isabet ettiği görüldü. Mermisi biten ve kaçmaya çalışan şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

DURUMU AĞIR

112 Sağlık ekipleri tarafından Emet Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Hatice Özel’in durumunun ağır olduğu bildirildi.