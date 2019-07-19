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Kuzey Irak'ta Karacak'a operasyon

Irak'ın kuzeyinde teröristlerin üs olarak kullandığı Karacak bölgesine düzenlenen geniş kapsamlı hava harekatında birçok hedef imha edildi.

AA & Ensonhaber | 19.07.2019 - 09:38..
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TSK'nın sınır ötesindeki PKK hedeflerine karşı başlattığı Pençe Harekatı'yla koordineli olarak yürüttüğü operasyon devam ediyor.

YERLİ VE MİLLİ MÜHİMMAT KULLANILDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gerçekleştirilen operasyonla ilgili yapılan açıklamada; "Komandolarımız Pençe Harekâtıyla teröristlerin inleri. girmeyi sürdürürken hava harekâtlarıyla da sınır ötesindeki terör hedefleri tek tek vurulmaya devam etmektedir. Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla, halihazırda devam etmekte olan Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Karacak bölgesine dün gece geniş kapsamlı bir hava harekâtı icra edilmiştir. Teröristlere ait silah mevzii, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan çok sayıda hedefin imha edildiği bu harekatta büyük oranda yerli ve millî mühimmat ile İHA’larımız da kullanılmıştır. Harekatta, sadece teröristlere ait tesisler hedef alınmış, sivil halkın zarar görmemesi için azami gayret sarf edilmiştir. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan azim ve kararlılıkla devam edecek, şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır."

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