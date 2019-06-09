taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8301
Euro
6.6134
Altın
1340.62
Borsa
93809.09
Gram Altın
251.354

La Sagrada Familia 7 yıl içinde tamamlanacak

İspanya'nın Barselona kentinin en ünlü yapılarından Sagrada Familia'ya 137 yıl sonra inşaat izni çıktı.

Haber Merkezi | 09.06.2019 - 08:57..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Whatsapp ile paylaş
La Sagrada Familia 7 yıl içinde tamamlanacak

Barselona yerel yönetimi, 137 yıldır inşaatı devam eden Sagrada Familia'ya inşaat izni verdi.

Şehir planlamacısı Janet Sanz, ünlü mimar Antoni Gaudi'nin en önemli eserlerinden sayılan ve yapımı hâlen süren Sagrada Familia'ya 4 milyon 600 bin euro karşılığında inşaat izni verildiğini açıkladı.

İznin yedi yıl süreyle geçerli olduğu, inşaatın bu süre içinde bitirilmesi gerektiği belirtildi.

İspanyol makamları inşaatına 1882'de başlanan ve Gaudi'nin 1883'te devraldığı projenin inşaat izni olmadığını ancak 2016'da fark etmişti. Gaudi projeye başladıktan üç yıl sonra izin için başvurmuş ancak başvurusuna yanıt alamamıştı. Ünlü mimar buna rağmen inşaata devam etmişti.

172 METREYİ GEÇMEME ŞARTI

Mimar Antoni Gaudi, Haziran 1926'da bir tramvay kazasında hayatını kaybetti. Hayatını adadığı Sagrada Familia'nın inşaatının, ünlü mimarın 100'üncü ölüm yıldönümünde tamamlanması planlanıyor.

Verilen izne göre Sagrada Familia'nın yüksekliğinin 172 metreden fazla olmaması gerekiyor.

Projenin bütçesi ise 374 milyon euro olarak kayıtlara geçti. İnşaatın bütçesi tamamen bağış paraları ve giriş ücretleriyle karşılandı.

La Sagrada Familia 7 yıl içinde tamamlanacak

BİR YILDA 4,5 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ

Görüşmeler sırasında Barselona Belediye Başkanı Ada Colau çevre düzenleme ve binanın bakımı için ek olarak 36 milyon euroluk bütçe için onay aldı.

UNECSO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Sagrada Familia, Barselona'nın en çok turist çeken yapısı. Sagrada Familia'yı 2017 yılında 4,5 milyon kişi ziyaret etti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Uğur Dündar adayların moderatörlüğünden vazgeçti

Uğur Dündar adayların moderatörlüğünden vazgeçti

521
Deschamps: Türkiye'den sağlam bir tokat yedik

Deschamps: Türkiye'den sağlam bir tokat yedik

121
Almanya beyin göçüne kapılarını açtı

Almanya beyin göçüne kapılarını açtı

56
Hasan Ali'nin performansı sonrası paylaşılan capsler

Hasan Ali'nin performansı sonrası paylaşılan capsler

33
Fransız medyası: Türkler Fransa'ya 2. yenilgiyi tattırdı

Fransız medyası: Türkler Fransa'ya 2. yenilgiyi tattırdı

43
Champ Elysee'de Türkiye sloganları

Champ Elysee'de Türkiye sloganları

39
Tunceli'de öldürülen 5 kadın teröriste ait mühimmatlar

Tunceli'de öldürülen 5 kadın teröriste ait mühimmatlar

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir