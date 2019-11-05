Lastik patladı, anne ve oğlu şoförle birbirine girdi

İstanbul Beylikdüzü-Beykent seferini yapan özel halk otobüsünün tekeri patlayınca, şoför yolcuları indirmek zorunda kaldı.

ANNE VE OĞLU PARALARINI ALIP GİTMEK İSTEDİ

Yolcuların bir kısmı arkadan gelen otobüse binerken, diğer yolcular da otobüse sığmamaları nedeniyle beklemeye başladı. Bu sırada işe ve okula geç kaldıklarını iddia eden anne ile oğlu, paralarını alıp gitmek istedi. Ancak ücreti vermek istemeyen şoför ile anne-oğul arasında tartışma başladı.

BOZUK PARALARI OLDUĞU BÖLMEYE EL ATTI

Tartışma sırasında anne Nurgül S., bir hamle yaparak bozuk paraların bulunduğu bölmeden ödediği 2,5 TL'yi almaya çalıştı. Bu duruma sinirlenen şoför, kapıları kapatmaya çalışarak kadını otobüs içinde kilitlemek istedi. Olayları şaşkınlıkla izleyen lise öğrencisi oğlu K.S. ise yapılan müdahale karşısında sinirlenerek annesini otobüsün içinden çıkarmaya çalıştı. K.S., elini kapıya koyarak kapanmasını önlemeye çalışırken, eli otobüsün kapısına sıkıştı.

POLİS GELİNCE, TARAFLAR BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayı gören çevredeki vatandaşlar koşarak kapıyı açmaya çalıştı. Bu sırada anne otobüs içinde şoföre tepki göstererek, kapıyı açmasını istedi. Vatandaşların yardımıyla kapının açılmasıyla K.S.'nin sıkışan eli kurtarıldı. Anne Nurgül S. ise araçtan inerek polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, birbirlerinden şikayetçi olan tarafları polis merkezine götürdü. Lastik patlayınca parasını alıp gitmek isteyen Nurgül S., yaşadıklarını anlattı.

"ÇOCUĞUMUN KOLUNU KAPIYA SIKIŞTIRDI"

Lastik patlamadan bir durak önce otobüse bindiklerini söyleyen S , "Lastik patlayınca arkadan gelen otobüse biz sığmadık ve daha fazla beklememek için paramızı geri istedik. Bana 'paranı geri veremem' dedi. Benim paramı vermeyince, ben de kasadan paramı almak istedim. Kapıları benim üzerime kapatarak inmemi engellemeye çalıştı. Bu sırada oğlum 'Annemi içeriye kapattı. Bırak annemi' diyerek bağırdı. Kolunu kapı kapanmasın diye uzattı ve kapıya sıkıştı. Benimle alay eder gibi 'taksiye mi binip gideceksin bekle' diye konuştu. Belki benim bu 2,5 TL‘den başka param yok. Ben sadece 'eşkıyalık etme paramı ver gideceğim' dedim. Çocuğun kolunun sıkıştığını gördü, 'tabi sıkışır sen benim kasama dokunamazsın' diyor. Kapıyı zorla açarak kurtardık çocuğun kolunu.” diye konuştu.