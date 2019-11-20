LCW, en çok vergi ödeyen kurumlar listesinde 15. sırada

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Listede Mustafa Küçük'ün CEO'luğunu yaptığı LC Waikiki, 15'inci sırada yer aldı.

Yıllardır tekstil sektöründe adından sıkça söz ettiren LC Waikiki CEO'su Mustafa Küçük'ün, başarılarla dolu bir hayat hikayesi var.

3 milyar dolar servetiyle geçtiğimiz yıl 'En zengin 100 Türk' listesinde de kendisine yer bulan Küçük'ün başında olduğu firma; sadece Türkiye'de değil, 22 ülkede kendisine yer bulmuş.

İHRACAT MÜDÜRÜ OLARAK BAŞLADI

Aslen Malatyalı olan Mustafa Küçük, Selçuk Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği'ni bitirdi daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı.

Sonrasında bir dış ticaret firmasında işe başladı. Kariyerine bir dönem ara veren Küçük, yüksek lisans programını tamamladıktan sonra yeniden iş hayatına atıldı. İhracat müdürü olarak çalıştı ve 1998 yılında Taha Tekstil'i kurdu. LCW'nin CEO'su oldu.

KATILDIĞI PANELDE HAYATINI ANLATTI

Gaz lambalarının altında okuyarak eğitim hayatını tamamlayan Mustafa Küçük, katıldığı bir panelde yaşam hikayesini şöyle anlatmıştı:

"Bu bir soruyla başladı. Yoklukları yaşayan, fırsat eşitsizliğini yaşayan ve bir şekilde Allah'ın lütfuyla bir ihracat şirketinde işe başlayan bir gencin, dünyayı gördükten içinde duyduğu bir rahatsızlıkla başladı. 4 parçaya ayrılıyordu. Bir tanesi biz niye geri kaldık? İkincisi, neden fırsat eşitsizliği var? Üçüncüsü neden adil bir yönetim yok; atamalarda, terfilerde? Dördüncüsü de neden patronlar postmodern bir kölelik sistemi yaratıyor? Bu benim içimde ciddi bir rahatsızlık yaşatıyordu içimde. Kendim için şunu sordum: Ben bunun için ne yapabilirim? Bunu dediğimde önüme bir sürü şeyler çıktı. En azından asgari ücretlinin çocuğunu da benim çocuğum kadar iyi giydirebilirim. Bunu alıkoyan bir şey diye düşündüm. Misyon öyle çıktı. İyi giyinmek herkesin hakkı misyonu. Türkiye'nin bir dünya markasına ihtiyacı var.

Mustafa Küçük LCW'nin kuruluş hikayesini anlattı VİDEO





600'ÜN ÜZERİNDE MAĞAZA, 25 BİNİN ÜZERİNDE PERSONEL

O zaman vizyonumuzu da öyle koyabiliriz. 2023 yılına kadar; Avrupa'nın en iyi 3 firmasından bir tanesi olabilirz diye bir vizyon koyduk. İnsana değer vereceğiz, adil yönetim sergileyeceğiz, çalışanlarımıza patron olarak değil de hizmetkar olarak bakacağız dedik. Öyle yola çıktı. Zaman zaman, kaygılar oldu. Allah nasip etti, 600'ün üzerinde mağaza, 22 ülkede faaliyet gösteren şirket, onlarca fabrika, 25 binin üzerinde çalışan, 3 milyar dolara yakın bir ciroyla 2023'e emin adımlarla yola devam ediyoruz. İşin ekonomik tarafı iyi gidiyor."