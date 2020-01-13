Lenovo, dünyanın ilk 5G'li dizüstü bilgisayarını tanıttı

Las Vegas'ta sona eren Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2020, bu yılda birçok yeni teknoloji karşımıza çıkardı. Fuarda sahne alan Lenovo, 5G desteğine sahip dünyanın ilk dizüstü bilgisayarını sergiledi.

Qualcomm'un Snapdragon 8cx 5G platformu tarafından desteklenen ve Adreno 680 grafik birimini kullanan laptop, dünyanın her yerindeki 5G ağlarına bağlanabiliyor. Hareket halindeyken hızlı internet erişimine ihtiyaç duyan kullanıcılar için geliştirilen Yoga 5G, toplamda 9 adet anten barındırıyor.

LENOVO YOGA 5G ÖZELLİKLERİ

1.3 kilo ağırlığında olan Lenovo Yoga 5G, Lenovo'nun dijital kalemlerini destekleyen 14 inç FHD IPS dokunmatik ekrana sahip. 400 nit parlaklık seviyesine sahip ekran, tüm ışık koşullarında rahat bir kullanım sunuyor.

Snapdragon işlemcisi sayesinde iyi bir batarya performansı sunan laptop, tek şarjla 1 günü çok rahat bir şekilde çıkarabiliyor. Bilgisayarın diğer özellikleri ve fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

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