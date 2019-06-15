Leyla ile Mecnun suretinden: Aşk İçin Bir Kelime

Son zamanlarda elimden düşüremediğim romanlardan biri, Aşk İçin Bir Kelime! Bea’nin hislerinin peşinden giden cesareti, içinde bulunduğu Orta Doğu kültürünün sade bir dille aktarılışı, imkânsız aşkın yansımaları… Öylesine sarıyor ki, bir sayfa, bir sayfa daha derken akıp gidiyor. Emily Robbins, dile gelip benimle konuşuyor…

Kitap hakkında öyle güzel isimlerden, öyle enfes yorumlar var ki, onları da paylaşacağım sizinle. Bir de kitabı anlatacağım tabii ki...

Ama önce romanın en ilgimi çeken cümlesini, ki bir yerde kitabın çıkış noktası, paylaşmak istiyorum: Yazabiliyorsan, temiz bir vicdana sahipsindir.

(Aşk İçin Bir Kelime - Emily Robbins)

AŞK İÇİN BİR KELİME

Bea, Amerikalı bir öğrenci. Hiç aşık olmamış; kendini aradığı, onu sarsın istediği öyle çok duygu var ki… Sonunda Leyla ile Mecnun’un büyüleyici hikâyesi onu da sarmış. Onların aşkına şahit olmak, kalbinde bu aşkı hissetmek adına bu hikâyenin anlatıldığı eski cilt el yazması kitabı okumak için üniversitenin değişim programından yararlanarak Suriye’ye gidiyor. Zor zamanlardan geçen bu Orta Doğu şehrinde, giderek bir parçası haline geleceği bir ailenin yanında kendi yolculuğu bir yana, keşfedeceği pek çok şey çıkıyor karşısına…

Tüm ev onu etkilese de, tüm karmaşa da çözüm de evin Endonezyalı hizmetçisi Nisrine’de! Leyla ile Mecnun’un peşinde sürüklenen Bea, burada canlı kanlı bir aşka şahit oluyor şimdi; Nisrine ile sokağın hemen karşısındaki karakolda bulunan sarışın polis Adel’in aşkı. Bea’yi saran o duyguya öyle benziyor ki… Aradığı kitaba da ulaşması zaman alıyor. Bu sırada bu aşk, neredeyse onun aradığı her şeyin karşılığı oluveriyor. Onlarınki uzaktan uzağa bakışmaktan öteye gidemeyen, söze öyle kolay kolay dökülemeyecek bir aşk. Toplumsal koşullar içinde kızların balkona çıkmaları bile yasak. Tabii savaşın da önemi büyük. Suriye’nin her geçen gün karışarak iç savaşla boğuştuğu sırada, aşk giderek imkânsızlaşan, imkânsızlaştıkça adeta buharlaşması gereken, dumanının sahibini boğduğu bir duygu…

Ama Nisrine ve Adel’i imkânsız kılan sadece içinde bulunduğu toplumun, ülkenin yaşadığı durum değil. Bir önemli sebep daha var: Nisrine, Endonezya’da evli ve çocuklu bir kadın. Bir yandan da hizmetçisi olduğu evin reisi Baba, direnişçilerden biri olduğu için polisle arası açık. Ama ne olursa olsun, aşk gerçekten var!

Nisrine ve Adel, kitap boyunca sadece bir kez bir araya geliyor. Bu tek buluşma, onların sonsuz fiziksel ayrılığı. Adel’in, Nisrine’nin balkonuna tırmandığı sırada balkon hasar görmesi ve bir başka zaman diliminde Nisrine’nin balkon korkuluğuna doğru yöneldiğinde ve korkuluğun devrilmesiyle yere yuvarlanması. Her şey tek hıçkırıklık…

Bea, en başında buraya geliş sebebini tamamlar, Leyla ile Mecnun’u okur okumasına; ama bundan böyle kalbinde aşkın karşılığı Nisrine ve Adel’dir. Onları yaşatacağına dair kendine verdiği sözler, sonunda bu kitabı doğurur…

Aşk, hep nasıl da en güçlü duygu değil mi? Nasıl da başka başka kapılar açıyor önüne…

(Khaled Hosseini)

KİTAP HAKKINDA

- “Robbins’in melodik romanı bir savaş ve aile hikâyesi ama her şeyden öte, dizginlenemez bir aşkın sevinç nidası. Şiirsel bir dille yazılan bu romanın kalp atışları aşkın zamansız ve yaşam dolu gücüne şahitlik ediyor.”

Khaled Hosseini

(Uçurtma Avcısı ve Ve Dağlar Yankılandı kitaplarının New York Times Çok Satan Yazarı)

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- “Şiirsel bir hassasiyet ve keskin bir psikolojiyle Aşk İçin Bir Kelime, bir ailenin dünyaya ve bir aşkın evrene nasıl dönüşebileceğini sorgulamamızı sağlıyor.”

Rebecca Makkai

(Music for Wartime kitabının yazarı)

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- “Emily Robbins bu ilk ve hayret uyandıran romanında, dünyamızın en imkânsız, karmaşık ve insanlık dışı yönlerini berrak ve temiz bir yazıya dönüştürüyor. Kitabın anlatıcısı Bea, savaşın ikiye böleceği bir ülkede değişim öğrencisi olarak, konuk olduğu ailenin yaşamını dâhiyane ve şiirsel bir yolla aktarıyor. Bu kitap mizah, keder ve umutla dolu.”

Kathryn Davis

(Duplex ve The Thin Place kitaplarının yazarı)

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- “Aşk İçin Bir Kelime, alevlenmek üzere olan bir insanlık hikâyesini sanatsal bir dille bizlere aktarıyor. Kurnaz, gösterişli ve güçlü bir şekilde okuyucuyu, odaların sessizliğine ve dışarıdaki karmaşaya davet ediyor.”

Zahary Lazar

(Sway kitabının yazarı)

Aşk İçin Bir Kelime

Emily Robbins

Çev.: Bengü Ayfer

Altın Kitaplar

S.: 296

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Damla Karakuş

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