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LGS'den 500 tam puan alan öğrencinin başarı öyküsü

Tokat'ta, LGS'den 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer alan Sude Ceylan, dersi derste dinleyerek hazırlandığını, hiçbir özel ders takviyesi almadığını söyledi.

DHA | 25.06.2019 - 14:21..
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1 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sonuçları dün açıklanırken, Tokat'ta sınava giren Karşıyaka Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki Sude Ceylan, 500 tam puan alarak, Türkiye birincileri arasına girmeyi başardı.

LGS'den 500 tam puan alan öğrencinin başarı öyküsü

DERSİ DERSTE DİNLEDİ, KAZANDI

Birinci olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Sude Ceylan, "Tabi ki güzel bir duygu, güzel şeyler hissediyorum. Başardığım için mutluyum. Çalışmalarımın sonucunu aldım. Devlet okulunda okuyorum. Hiçbir özel kurs almadım. Devletin okulunda okudum. Başka hiç bir destek almadım. Okulda dersi deste dinleyerek hazırlandım. Evde ise düzenli ve planlı çalışarak günlük 3 saati geçmedi çalışmalarım. Düzenli çalıştım, bir gün çalışayım bir gün bırakayım gibi değil, her gün aynı şekilde çalıştım. Annem özellikle bana çok destek oldu. Ben okuldan eve geldiğim zaman derslerimde başarılı olmam için motivasyon sağladı. Aynı zamanda derslerde de beraber çalıştık. Anlamadığım konularda yardımcı oldu. Öğretmenlerim de sağ olsun, gecenin bir yarısında rahatsız edip soru sorduğum oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

LGS'den 500 tam puan alan öğrencinin başarı öyküsü

ANLAMADIĞI SORUYA İLK ÖNCE KENDİSİ ÇALIŞTI

Anne Fatma Ceylan ise "Sude'nin en büyük motivasyonu benim. Ben olmadığım zaman ders çalışamıyor. Anlamadığı konularda hep birlikte çalıştık. Benim de anlamadığım konu olursa, önce ben öğrendim sonra beraber çalıştık. Günlük 500 soru çözen bir çocuk asla olmadı. Sadece günlük tekrarını yaptık. Pekiştirmesi amacıyla sadece 15-20 soru çözdük. Bu şekilde başardı. Sinemaya götürdüm, gezmeye götürdüm, ne istediyse yaptım. Hiç bir şeyden eksik bırakmadım.'' diye konuştu.

LGS'den 500 tam puan alan öğrencinin başarı öyküsü

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