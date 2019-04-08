Libya’da çatışmalar şiddetlendi

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, topun çok havada dolaştığı, düştüğünde kimin alacağı belli olmayan bir oyunu sevmediğini belirtti.

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Irak'ta mezhep savaşı nedeniyle yarım milyon insan öldü

Irak'ın 2003'te işgal edilmesinden sonra ülkede çıkan mezhep çatışması ve kaosta, şu ana kadar yaklaşık yarım milyon insanın hayatını kaybettiği belirtildi.