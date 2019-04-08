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Libya’da çatışmalar şiddetlendi

Libya Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun, ülkenin başkenti Trablus’a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 21’e, yaralı sayısı 27’ye yükseldi.

İHA | 08.04.2019 - 00:40..
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Libya’da çatışmalar şiddetlendi

Devlet Başkanı Muammer Kaddafi’nin 2011’de indirilmesinden beri Libya’da istikrarsızlık ve şiddet devam ediyor.

Libya’da çatışmalar şiddetlendi

Libya'daki UMH Ordu Sözcüsü Mohamed Ghnouno

NATO DESTEKLİ KOALİSYONA SALDIRI

Ülkenin büyük bir çoğunluğunu elinde bulunduran Libya Ulusal Kurtuluş Ordusu Komutanı Mareşal Halife Hafter’in NATO destekli Ulusal Mutabakat Hükumetinin elinde bulunan başkent Trablus şehrine yönelik düzenlediği harekât devam ediyor.

Libya’da çatışmalar şiddetlendi

EL KAİDE VE DEAŞ'I TEMİZLEDİ, BAŞKENTE YÜRÜDÜ

Ülkedeki El-Kaide ve DEAŞ güçlerini temizledikten sonra başkente yürüme kararı alan Hafter’in, Libya Ordusuyla girdiği çatışmalarda 21 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD destekli Ulusal Mutabakat Hükümetince yapılan açıklamada çatışmalarda 27 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Libya’da çatışmalar şiddetlendi

General Hafter'e bağlı güçler

HAFTER'İN İŞGAL ETTİĞİ BAZI BÖLGELER GERİ ALINDI

Libya Başbakanı Fayiz El-Serrac, Hafter'i darbe yapmayı planlamakla suçlayarak karşı saldırı emri verdi. Cumartesi günü harekete geçen Libya Ordusu tekrar üstünlüğü ele geçirerek kaybedilen bazı noktaları geri aldı.

Libya’da çatışmalar şiddetlendi

BM Gene Sekreteri Guterres, Libya Ulusal Kurtuluş Ordusu Komutanı Mareşal Halife Hafter ile.

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