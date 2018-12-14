Lise öğrencileri, gözlüğe monte edilen mouse geliştirdi

Hatay'ın Hassa ilçesindeki Aktepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, fiziksel yetersizliklerinden dolayı bilgisayar kullanmakta zorlanan, bilişimin kullanıldığı alanlarda iş bulma sorunu yaşayan engellilere kolaylık sağlayabilecek bir proje arayışına girdi.

ENGELLİLER VE GAZİLER İÇİN YAPTILAR

Kolu olmayan ya da felçli olup da kolunu kullanamayan engellilerin ve gazilerin işlerini kolaylaştırmak için çalışan lise öğrencileri 100 lira harcayarak yeni mouse yaptı.

GÖZLÜĞE MONTE ETTİLER

Genç mucitler, elektronik tasarım ve kodlama aşamalarından başarılı bir şekilde geçirerek kullanıma hazır hale getirdikleri mouse aparatını, bir gözlüğe monte ederek cihazın baş hareketleriyle çalışmasını sağladı.

ENGELSİZ MOUSE

Okulun Bilişim Teknolojileri öğretmeni ve aynı zamanda projenin koordinatörlüğünü yürüten Mehmet Ragıp Özdemir, kullanıma hazır olan cihaza engelleri ortadan kaldırdığı için engelsiz mouse adını verdiklerini söyledi.





1 YILDA TAMAMLADILAR

Mehmet Ragıp Özdemir, "Öğrencilerimiz aldıkları uygulamalı eğitimler sonucunda, sensör kartları ve geliştirme kartlarından böyle bir projeyi yapabileceklerini düşündüler ve yapmaya karar verdiler. Projenin yazılım, tasarım ve elektronik tasarım aşamaları yaklaşık bir yıl sürdü. Bir yılın sonunda bu projeyi hayata geçirdik. Öğrencilerimiz gayet istekli ve hevesliler. Bu projeyi geliştirmek için de geceli gündüzlü uzun bir zaman harcadılar. Projemiz, bir gözlük üzerine monte edilmiş çip ve mikroçiplerden oluşmakta. Bu mikroçipler kafa hareketlerine göre bilgisayarın mousena yönlendirmekte ve yaptığımız bir buton aracılığıyla da tıklama işlemini gerçekleştiriyoruz" dedi.





"BENZERLERİ YURT DIŞINDA VAR"

Özdemir, "İster ayakta dururken, ister otururken isterse de yatarken istediğiniz pozisyonda, iş yaparken bile mouseun hareketlerini kontrol edebilirsiniz. Yaptığımız araştırmalar sonucunda bu tarz projeleri yapan, piyasada aktif bir şekilde bulunan herhangi bir ürün yok. Bu projenin benzerleri yurt dışında yapılmakta ama maliyeti oldukça yüksek. Yaklaşık 10 binlerce lira civarında. Yapılan benzer çalışmalarda bizim yaptığımız gibi kablosuz ve butonlu çalışma göremedik" diye konuştu.



