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Lise öğrencilerinin yerli ve milli buluşları

Türkiye son zamanlarda yerli ve milli icatlarda büyük bir ivme kazandı. Bu yükselişe en büyük katkıyı da lise öğrencileri sağlıyor. Liselilerin teknoloji alanına gösterdikleri ilgi ise takdire şayan.

Haber Merkezi | 22.05.2019 - 10:49..
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Lise öğrencilerinin yerli ve milli buluşları

Her gün Türkiye'nin farklı illerinden lise öğrencilerinin yerli ve milli icatlarıyla karşılaşıyoruz.

Kimi örnekler göğüsümüzü kabartasa da bazılarının icatları çok önceden bulunmuştu.

Yine de bir şeyler üretmeye çalışan öğrenciler, ileride Türkiye ve dünya adına yararlı icatlar yapacağından eminiz.

İşte lise öğrencilerinden bazı yerli ve milli icatlar...

GİRESUNLU GENÇLERİN TAŞIYICI ROBOTU

Giresun Piraziz İsmail Yücel MTAL öğrencileri, taşıyıcı robot icat etti. Kıskançlarına sıkıştırdığı nesneleri başarılı bir şekilde hedefe ulaştırıyor.

Lise öğrencilerinin yerli ve milli buluşları

Lise öğrencilerin buluşları ViDEO

LİSELİ ALİ'NİN "ADE" OTOMOBİLİ

Osmaniye'de 17 yaşındaki lise öğrencisi Ali Demircioğlu, motosiklet parçalarından yararlanarak "ADE" ismini verdiği kendi otomobilini evine kurduğu küçük atölyesinde yaptı.

Lise öğrencilerinin yerli ve milli buluşları

Lise öğrencilerinin yerli roketi gökyüzüyle buluştu ViDEO

YERLİ ROKET

Kütahya'daki 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretilen yerli roketin ilk fırlatma denemesi başarıyla sonuçlandı.

Lise öğrencilerinin yerli ve milli buluşları



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