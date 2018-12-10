Liseli mucidin beklediği destek Bakan Selçuk'tan geldi

Emirhan Belli'yi İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı aracılığıyla arayan Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, öğrenciyi tebrik ederek, istediği her türlü desteğin verileceğini söyledi.

BAKANLIKTAN HAZIRLIK

Doğaya zarar vermeyen plastik üretmek için yola çıkan iki lise öğrencisinin, maddi imkansızlıklar nedeniyle Emrihan Belli'nin evinin mutfağında çalıştığını duyurması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri harekete geçti.

HER TÜRLÜ İMKAN SAĞLANACAK

Belli ve arkadaşı Serkan Arslan'ın mayıs ayında yapılacak Google Bilim Fuarı'nda yarı finali için çalışması için uygun laboratuvar ve malzeme desteği sağlanacak. Malatyalı bir ailenin 3 çocuğundan biri olan Belli, hayallerine yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

"BENİMLE İLGİLENDİLER"

Okuldan bir telefon aldığını ve Milli Eğitim Müdürü'nün kendisiyle görüşmek istediğini öğrendiğini anlatan Emirhan Belli, "Uluslararası Çevre Zirvesi'nde olduğumu söyledim ve onları oraya davet ettim. Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı geldi benimle görüştü, herhangi bir eksiğim olup olmadığını sordu." dedi.

İYİ OKULDA EĞİTİM ALMAK İSTİYOR

Milli Eğitim Müdürü Yazıcı'nın, projesi hakkında bilgi aldığını dile getiren Belli, haberi gördüğünü ve destek vermek istediğini kendisine ilettiğini anlattı. Belli, kendisinin de daha iyi bir okulda eğitim görmek istediğini aktardığını söyledi.

GÖRÜŞMELER YAPACAK

Emirhan Belli, "5-6 aylık bir sürem var. Biyoplastiğin kullanım alanlarını çoğaltmak için görüşmeler yapacağım. Elektrik kablosunda kullanımı için elektrik firmalarıyla görüşmek istiyorum. Özellikle petrol türevi plastikler kanserojen olduğu için, gıdayla temas eden plastik ürünlerinde biyoplastik kullanılmasını amaçlıyorum. Çocukların kullandığı oyuncaklar, su mataraları, plastik kaşık, çatal, bardak, tabak gibi malzemeler üretmek istiyorum" diye konuştu.

"AİLEM BENİMLE GURUR DUYUYOR"

Emirhan Belli, Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın görüşmek için davet ettiğini dile getirerek, "Müdür Bey'e ihtiyaçlarımı anlatacağım. Yapmak istediğim tasarımlardan bahsedeceğim. Laboratuvar ortamında çalışırken çekim yapılırsa yarışma için dosyaya koymak istiyorum." dedi. Belli, ailesine görüşmelerden bahsettiğini anlatarak, "Babam karşılamak için sokağa çıktı. Benimle gurur duyduklarını söylediler, çok sevindiler" diye konuştu.