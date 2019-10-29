Lübnan Başbakanı Hariri istifa ediyor

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlattığı protestolarına devam ediyor.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Lübnan'da 13 günden beri devam eden hükümet karşıtı protestoları sona erdirecek çözüm yolları için istişare görüşmelerini aralıksız sürdürüyordu.

17 Ekim'den beri devam eden hükümet karşıtı gösterilere karşı daha fazla dayanamadı.

POZİSYONLAR, MAKAM GELİR GEÇER

Halka hitabında, Lübnanlı tüm protestocuları toplumsal barışı korumaya, siyasi partileri ise Lübnan'ı korumaya davet eden Hariri, "Pozisyonlar, makamlar gelir geçer, ülkenin huzuru ve güvenliği daha önemlidir" dedi.

İSTİFASINI DUYURDU

Cumhurbaşkanı Michel Aoun'a istifasını sunmak için Baabda Sarayı'na giden Hariri, istifasını sosyal medya hesabından da yayınladı.