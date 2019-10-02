Lübnan başbakanından bikini modeline 16 milyon dolar

Lübnan'da ekonomik kriz, protestoları tetiklerken hükümetin ekonomik OHAL ilan edip kemer sıktığı dönemde başbakan Saad Hariri hakkında büyük bir bomba ortaya atıldı.

Patlayan skandal karşısında istifini bozmamaya çalışan Hariri, kendisine karşı medya kampanyaları yürütülmesine aldırmadan reformları hayata geçirip ekonomiyi kurtaracağı iddiasında bulundu

BİKİNE MODELİNE 16 MİLYON DOLAR HEDİYE

NYT'de Güney Afrikalı modelin hesabına 16 milyon dolardan fazla para transfer ettiği haberinin yayımlanmasından saatler sonra katıldığı bir toplantıda şöyle konuştu; "Bana karşı ne kadar çok kampanya yürütürlerse yürütsünler, ne derlerse desinler, ne yazarlarsa yazsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar, çalışmaya devam edeceğim ve durmayacağım."





İFTİRA ATILDIĞINI SÖYLEDİ

"Cesur kararlar almak zorundayız. Bu konu tartışmaya açık değil, çünkü ülkenin çöküşüne göz yumamayız. Ülkeyi içinden geçtiği krizden çıkarmak için gerekli reformları hayata geçireceğim. Reform yasalarını çıkarmak, tasarruf bütçesi hazırlamak ve mali önlemler almak zorundayız. Birinin ülkedeki istikrarı bozmaya çalıştığı aşikar."