1 Moody's İngiltere'nin not görünümünü negatife çevirdi Kredi derecelendirme kuruluşundan gelen açıklamada, İngiltere'nin kamu borcunun yüksek seviyede bulunduğu hatırlatıldı.

2 Şili belediye başkanı gazetecilerden kaçtı Şili'de politikacı Evelyn Mathei, gazetecilerin yönelttiği soruları cevaplandırmamak için farklı bir yönteme başvurdu.

3 Lübnan'da akaryakıtın yüzde 60'ı tükendi Bazı akaryakıt istasyonlarının satışı durdurduğu ülke piyasasında sadece iki gün için yeterli olabilecek akaryakıt bulunuyor.

4 Arınç'ın damadını FETÖ'den aklayan kararın gerekçesi Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in beraat etmesiyle ilgili açıklanan gerekçeli kararda 'örgütle ilişkisi sempati boyutunda' ifadeleri yer aldı.

5 Cedi Osman'ın Fenerbahçe itirafı NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, "Fenerbahçe'de oynama hayalim var. Hem taraftarı, hem de büyük bir kulüp olmasından dolayı" dedi.

6 Define kazısı için Dipsiz Göl'de çalışma başlatıldı Suyu tahliye edilen göl alanında, var olduğuna inanılan altın aranıyor.