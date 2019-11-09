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Lübnan'da akaryakıtın yüzde 60'ı tükendi

Bazı akaryakıt istasyonlarının satışı durdurduğu ülke piyasasında, sadece iki gün için yeterli olabilecek akaryakıt bulunuyor.

AA | 09.11.2019 - 14:46..
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Lübnan'daki Akaryakıt Distribütörleri Temsilcisi Fadi Ebu Şakra, yaptığı açıklamada, akaryakıt istasyonlarında yakıtın yüzde 60'ının tükendiğini, geriye kalan miktarın satışına devam edildiğini belirtti.

''PİYASADAKİ AKARYAKIT SADECE İKİ GÜN İÇİN YETERLİ OLUR''

Ülke genelindeki bazı akaryakıt istasyonlarının cuma akşamından satışı durdurduklarını ifade eden Şakra, piyasada bulunan akaryakıt miktarının sadece iki gün için yeterli olabileceği uyarısında bulundu.

SORUN BANKA KAYNAKLI

Şakra, akaryakıt sorununun, bankalar dolar cinsinden kredi açmadıkları için yeni ithalatın yapılamadığından kaynaklandığını kaydetti.

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