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Lübnan'da yeni hükümet kurma çalışmaları sürüyor

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, yeni hükümet kurmaya ilişkin çalışmaların yürütüldüğünü beirtti.

AA | 11.12.2018 - 08:57..
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Hariri, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bir araya geldikten sonra basın mensuplarına konuştu.

"İNŞALLAH ÇÖZÜME KAVUŞACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Avn ile yeni hükümeti kurma sürecine ilişkin istişare amaçlı bir görüşme yaptıklarını aktaran Hariri, negatif yaşamaktan hoşlanmadığını ve her zaman pozitif olmak istediğini belirtti.

Hükümeti kurma sürecine dair çözümlerin olduğuna dikkati çeken Hariri, "Yarın ülkeden ayrılıyorum, döndüğümde Cumhurbaşkanı Avn istişarelerini tamamlamış olacaktır ve inşallah çözümlere kavuşmuş olacağız." diye konuştu. Hariri'nin Londra'da ekonomiyle ilgili bir kongreye katılacağı belirtildi.

Lübnan'da yeni hükümet kurma çalışmaları sürüyor

LÜBNAN'DAKİ HÜKÜMET KURMA ÇALIŞMALARI

Cumhurbaşkanı Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından, Hariri'yi, 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Ancak siyasi taraflar arasında, başta bakanlıkların dağılımı olmak üzere yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır hükümet kurulamıyor.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah geçen ay, "Bağımsız Sünni vekillerin" olmadığı bir hükümete partisinin katılmayacağını bildirmişti. Hariri ise Hizbullah'ı, hükümetin kurulmasını engellemekle suçlamıştı. Lübnan'da mayıs ayında yapılan genel seçimlerde Şiilerin çoğunlukta olduğu bölgelerde Şii Emel Hareketi ve Hizbullah'ın desteğini alarak meclise giren 6 Sünni milletvekilinin yeni hükümette temsil edilmesi yönündeki ısrar hükümet kurma çalışmalarını kilitliyor.

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