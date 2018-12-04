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Macaristan Soros'un üniversitesini kovdu, Viyana'ya taşınıyor

Milyarder iş adamı George Soros'un Macaristan'da kurduğu Orta Avrupa Üniversitesi (CEU), Avusturya'nın başkenti Viyana'ya taşınıyor.

AA | 04.12.2018 - 15:15..
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CEU, Macaristan'da yapılan kanuni değişiklikler nedeniyle Ocak 2019 itibarıyla yeni öğrenci kabul edilmeyeceğini duyurdu. Ülkeden çıkarılmanın akademik özgürlüğe darbe olduğunu söyleyen CEU Rektörü Michael Ignatieff, "Bugün hem Avrupa hem de Macaristan için kara bir gün." dedi.

EĞİTİME VİYANA'DA DEVAM EDİLECEK

Macaristan Başbakanı Victor Orban, Avrupa'ya göçü teşvik etmekle suçladığı Soros'un kurumlarının, ülkeyi terk etmesi için kampanya yürütüyordu. Ignatieff, Amerikalı bir kurumun NATO müttefiki bir ülkeden; Avrupalı bir kurumun AB üyesi bir ülkeden 'kovulduğunu' kaydetti. Tüm eğitim programlarına Eylül 2019'da Viyana'da devam edilecek. Okula daha önce kayıt olanlar eğitimlerini Budapeşte'de tamamlayacak.

Macaristan Soros'un üniversitesini kovdu, Viyana'ya taşınıyor

MACARİSTAN HÜKÜMETİ VE SOROS KRİZİ

Milliyetçi ve göçmen karşıtı politikasıyla bilinen Macaristan Başbakanı Orban, Soros'u bir milyondan fazla mültecinin Avrupa'ya taşınmasına yardımcı olmakla suçluyor.

GEZİ OLAYLARININ ARKASINDAKİ VAKIF

Orta Avrupa Üniversitesi, ülke meclisinde 2017'de kabul edilen üniversitelerin faaliyetlerini de içeren kanuna bağlı olduğunu açıkladı. Ancak yapılan yeni yasal değişikliklerin Soros'un kurumlarını hedef aldığı belirtiliyor. Daha önce de Soros'un Açık Toplum Vakfı (Open Society Foundations) Budapeşte'den Berlin'e taşınma kararı almıştı.

BAŞBAKAN ORBAN'A DA BURS VERMİŞTİ

Orban, Soros'un desteklediği vakfın bursuyla, 1989'da Oxford Üniversitesi Pembroke College'de İngiliz Liberal Felsefe Tarihi eğitimi aldı. CEU'ya 2018-2019 akademik yılında kabul edilen bin 320 öğrencinin yüzde 20'si Macar. Diğer kısmın büyük bölümünü de Orta ve Doğu Avrupa'daki eski Sovyetler Birliği coğrafyasından gelen öğrenciler oluşturuyor. 1991 yılında kurulan ve uluslararası arenada bilinen üniversitede günümüze kadar 10 binden fazla yabancı öğrenci eğitim aldı.

Macaristan Soros'un üniversitesini kovdu, Viyana'ya taşınıyor

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